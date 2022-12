Cómo fue en reencuentro de Rodrigo De Paul con sus hijos tras las críticas de Camila Homs

El jugador de fútbol se reunió con sus hijos tras llegar de Qatar y habría asegurado que no los vio antes porque ya estaba pactado el encuentro. Rodrigo De Paul pasó el día con los niños tras el enojo de Camila Homs.

Rodrigo De Paul vio a sus hijos tras llegar de Qatar, después del fuerte enojo en las redes de Camila Homs. La modelo se había molestado porque el futbolista vio primero a Tini Stoessel y no a los niños, aunque el deportista habría argumentado que el día para encontrarse con sus retoños ya habría estado programado con anterioridad.

Telenueve puso al aire un video en el que se ve al futbolista disfrutar de un momento en la pileta con los niños en una dinámica de divertidos juegos. En el noticiero informaron que De Paul habría justificado su visita a Tini Stoessel antes de ver a sus hijos porque ya habría estado pactado que se reuniría con ellos el día siguiente.

La familia de Rodrigo De Paul se habría molestado con Camila Homs por exponer las internas de la familia en las redes sociales, cuando el futbolista elije no compartir en sus redes ese tipo de posteos. "A Rodrigo le quedan pocos días en la Argentina. En cuatro días tiene que volverse (a España). Del lado de Rodrigo me cuentan que él estuvo todo el tiempo tratando de compartir tiempo con los chicos antes del Mundial. Hubo imágenes que no vimos", comenzó su descargo la panelista Maite Peñoñori.

"Antes del Mundial la mamá de Rodrigo fue a buscar a los chicos, los llevó a un entrenamiento y los nenes estuvieron en el campo de juego. Él necesitaba estar con sus hijos. Y dicen 'él no subió ninguna foto'", cerró la panelista de Intrusos.

De Paul volvió a compartir historias con Tini Stoessel hace pocos minutos, cuando ambos se dirigían al Campo Argentino de Polo, donde esta noche y mañana la cantante brindará dos shows para cerrar su año laboral. "Es hoy. Quién viene? Dale, che. Invitado especial de hoy", escribió De Paul, quien probablemente se suba al escenario en el recital de su pareja, dadas las expectativas de los fanáticos de "La Triple T".

El posteo de Camila Homs enojada con Rodrigo De Paul

La madre de los hijos de Rodrigo De Paul compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que hizo "fuck you" a la cámara con cara de enojada y escribió: "Nada para decir. ¿Ustedes bien?".