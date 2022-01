Cinthia Fernández y otra frase repudiable: "Usan el Covid para hacer prensa"

La vergonzosa afirmación de Cinthia Fernández en El Trece con relación al coronavirus tras la polémica entre Flavio Mendoza y Fátima Florez.

Cinthia Fernández lanzó otra frase vergonzosa en Nosotros a la mañana (El Trece) con relación a la pandemia de coronavirus en la Argentina. Una vez que terminó LAM (Los Ángeles de la Mañana), la modelo fue invitada a otro programa del mismo canal y disparó munición gruesa de manera desubicada.

La bailarina de 33 años derrapó en vivo una vez más. En este caso, lo hizo a través de una opinión desafortunada con respecto a la guerra mediática entre Fátima Florez y Flavio Mendoza en plena temporada de teatro en este verano del 2022.

Cinthia Fernández derrapó otra vez: "Usan el Covid para hacer prensa"

Mientras debatían en Nosotros a la mañana acerca del conflicto entre Florez y Mendoza, le dieron la palabra a la exesposa de Matías Defederico. Fiel a su estilo frontal y al límite, Fernández comentó que "a veces usan al Covid para hacer prensa" y que "Fátima se terminó colgando de esta declaración de Flavio".

Además, Cinthia Fernández aseguró: "Banco a Flavio y no banco a Fátima". Y opinó que "ella sabe que esa declaración no fue para ella, porque también lidera la taquilla". "Las obras principales son Stravaganza 10 años, la de Pedro Alfonso (Una noche en el hotel) y la de ella (Fátima es Camaleónica) a nivel nacional. La chicana no fue para Fátima", profundizó.

"Me parece que se colgó (de lo del Covid) como para tener prensa, porque a todos les sirve. Ella sabe que no es parte de esta polémica", añadió Fernández. De paso, recordó que "el año pasado lo mataron a Flavio porque dijo ´yo tengo que seguir trabajando, los testeo a todos, y si dan negativo seguimos´. Usó la lógica".

La vergonzosa frase de Cinthia Fernández en El Trece por el Covid.

Por otro lado, Cinthia dio a entender que no existen los contagios allí porque "está comprobado que en el teatro, con todos los protocolos...". La panelista reiteró que "el único que usó la lógica fue Flavio y lo mataron". Y estalló: "¡Yo hacía obras en el escenario con la máscara!".

"¿Cuántas veces hemos visto ´localidades agotadas´ y tenemos los números... A todos nos llegan los números por semana, ¡dale!". Y completó: "No venden y... ¿por qué entonces no sería una estrategia lo del Covid? Es de mal gusto, pero es la verdad".

Por qué se pelearon Fátima Florez y Flavio Mendoza

El coreógrafo dijo al principio que "muchos usan de escusa al Covid porque tienen las salas vacías o venden pocas entradas para sus obras". Entonces, consultada en Intrusos (América TV) por los dichos de él, la imitadora lo fulminó porque "no es de muy buen compañero tirarte contra tus colegas, contra gente que viene con muchas ilusiones, con muchas familias detrás". "Me parece de mala leche tirarle eso a quien sea, de mal compañero", insistió.

En el mismo sentido, señaló que "en estas épocas de la temporada, debería haber un poco más de empatía entre todos. Hay que hablar menos y preocuparse más". "Todos conocemos los números de los demás, pero me parece que hay que callarse la boca", se quejó.

Acerca de la enemistad entre ambos, Fátima Florez se hizo la desentendida y concluyó: "Nunca tuve ningún problema con él. No sé por qué siempre hubo ataques... Hace tres años que no lo veo".