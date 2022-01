Fátima Florez destruyó a Flavio Mendoza: "Mal compañero"

Fátima Florez reavivó las diferencias con Flavio Mendoza y lo destrozó desde un móvil con Intrusos en Mar del Plata, donde lo trató de "mala leche".

Las diferencias entre Fátima Florez y Flavio Mendoza parecen ser cada vez mayores con el correr del tiempo. Ahora, ella lo destrozó en pleno móvil con Intrusos (América TV) desde el hotel Provincial de Mar del Plata, durante el inicio de la temporada de teatro de verano del 2022.

La actriz, imitadora y humorista argentina de 40 años se mostró enfurecida en vivo por las recientes declaraciones del coreógrafo, quien fue bastante despectivo con sus colegas en la previa al comienzo de la actividad teatral más fuerte en varios puntos del país.

Fátima Florez liquidó a Flavio Mendoza: "Mala leche"

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, los conductores de Intrusos, arrancaron con un tono amigable el diálogo con la artista. Sin embargo, la cara de ella cambió completamente cuando la consultaron acerca de su opinión con relación al testimonio del bailarín, que dijo hace poco que "algunos usan de excusa al coronavirus porque tienen las salas vacías o venden pocas entradas para sus obras".

Entonces, Fátima Florez se encendió y respondió sin pelos en la lengua que "no es de muy buen compañero tirarte contra tus colegas, contra gente que viene con muchas ilusiones, con muchas familias detrás". "Me parece de mala leche tirarle eso a quien sea, de mal compañero", amplió.

Además, señaló que "en estas épocas de la temporada, debería haber un poco más de empatía entre todos. Hay que hablar menos y preocuparse más". "Todos conocemos los números de los demás, pero me parece que hay que callarse la boca", profundizó.

No obstante, cuando Pallares y Lussich le preguntaron por la mala relación que tiene con Flavio Mendoza desde hace un tiempo, ella no se hizo cargo de su parte: "Nunca tuve ningún problema con él. No sé por qué siempre hubo ataques". Para terminar con el tema, aclaró sobre el vínculo con él: "Hace tres años que no lo veo".

Mientras que ella será una de las figuras de Fátima es Camaleónica en el teatro Roxy de Mar del Plata, él liderará Stravanza 10 años en el Luxor de Villa Carlos Paz, Córdoba.

Flavio Mendoza y Fátima Florez fueron compañeros, pero en algún momento la relación se quebró.

La preocupación por la salud de Fátima Florez

A fines de 2021, se conoció la noticia de que la imitadora dio positivo de COVID-19, por lo que debió permanecer aislada por varios días hasta que otro de los controles arrojó el resultado negtivo. Así, retomó sus actividades laborales en "La Feliz".

La reconocida artista se dio cuenta de que era portadora del virus mientras se realizaba los chequeos de rutina protocolares para llevar a cabo su obra. Afortunadamente, superó la infección sin síntomas y no se conocieron más casos dentro de sus compañeros de producción.

Como consecuencia de haberse contagiado, Florez debió reprogramar sus funciones para el jueves 6 de enero, que por el momento se llevarán a cabo con normalidad.