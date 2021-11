Flavio Mendoza y su triste despedida: "Son mis últimos cartuchos"

Flavio Mendoza charló con A la tarde y dejó fuertes declaraciones tanto de su futuro laboral como de su situación sentimental y familiar.

Flavio Mendoza sorprendió en una charla con A la tarde (América TV) en la que reveló el pedido que le hizo Waldo Gómez, su pareja. "Creo que son mis últimos cartuchos arriba del escenario", agregó el coreógrafo sobre su futuro laboral, teniendo en cuenta lo que le solicitó Gómez en diversas oportunidades y cómo le cambió la vida la llegada de Dionisio, su hijo.

Después de muchos romances frustrados y parejas que no funcionaron, finalmente Flavio Mendoza encontró a su media naranja en Waldo Gómez. El coreógrafo contó recientemente que su pareja es militar de profesión y es más chico que él. La buena relación que Gómez construyó con Dionisio, el hijo de Mendoza, colaboró para que el vínculo creciera y se asentara. En ese sentido, Flavio sorprendió cuando le preguntaron en A la tarde si le gustaría darle un hermanito a Dionisio.

"A mí la pandemia me asustó mucho, se vivió un momento terrible, pero este momento que estoy viviendo, yo creo que sí", se sinceró el coreógrafo. Pero lo que más asombró fue la revelación que hizo sobre Waldo Gómez: "Aparte mi pareja dice: 'Podríamos tener otro', él me lo pide, entonces ahí me pone como esa cosa de tener ganas".

"Ojalá que sí. A mí siempre me gustaron los chicos, y además creo que son mis últimos cartuchos arriba del escenario", insistió Flavio Mendoza sobre su deseo de volver a ser padre. Ante la chance de un posible final de su carrera, el coreógrafo se encargó de aclarar: "No es que me voy a retirar, pero ya voy a empezar a estar desde otro lado, desde abajo del escenario". Sus palabras vinieron a raíz de que hace un tiempo remarcó que desde que es padre, le cuesta mucho pasar tiempo sin Dionisio. En caso de llegar a dar el paso de bajarse del escenario, la disponibilidad para criar a dos chicos, crecería.

La inesperada respuesta de Flavio Mendoza sobre su repudiables declaraciones del Covid de Carmen Barbieri

"¿Se acuerdan cuando Flavio Mendoza decía que yo era una mentirosa e hipocondríaca, mientras me estaba muriendo en el sanatorio?", lanzó la actriz. Por su parte, Mendoza respondió en A la tarde: "Ella sabe muy bien que yo en ese momento no sabía que ella estaba internada. A mí mi productor no me lo había dicho para no preocuparme, porque en aquel momento había una alerta de bomba en el teatro. Nadie que trabaja conmigo puede decir que yo no lo cuido, no lo protejo, lo mimo y que no soy un gran compañero".