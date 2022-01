Matías Defederico atacó a Cinthia Fernández por sus dichos: "Nos separamos por los cuernos que me metió"

Matías Defederico publicó un descargo contra Cinthia Fernández por sus dichos sobre sus hijas y la acusó de infiel.

Matías Defederico, expareja de Cinthia Fernández con quien comparte tres hijas, se descargó en las redes sociales después de las acusaciones de ella en Año Nuevo. Según la panelista, él había estado a punto de manejar alcoholizado para llevar a las nenas de regreso a su casa. Ahora, él lo desmintió y dijo que es víctima de “un calvario” desde hace años y que se separaron porque ella lo engañó.

De acuerdo con la versión de Fernández, ella, que pasó fin de año con su hija menor y unos amigos, recibió videos y fotos del ex jugador de Huracán alcoholizándose enfrente de sus dos hijas gemelas, a quienes se suponía que tenía que traer de vuelta a casa en auto a la madrugada. Después de horas sin poder comunicarse, decidió pasar a buscarlas directamente ella.

El ex futbolista de Independiente publicó un texto en sus historias de Instagram a modo de descargo y, si bien no negó haberse alcoholizado aquella noche, dio a entender que no es la primera vez que Cinthia lo deja mal parado públicamente. Además, aseguró que el motivo de su ruptura fue porque ella le fue infiel con un compañero de la obra Stravaganza en la que ella actuaba.

Historia publicada por Matías Federico, en defensa contra Cinthia Fernández.

“No entiendo aún ya pasado 4 años de separarme la cizaña, el odio y el rencor que maneja CF contra mí, cuando nos separamos por los cuernos que ella me metió con su compañero (Pasti) de obra en Stravaganza”, siguió. “Realmente no puedo vivir en paz, no puede ser que se maneje con total impunidad en la TV una mujer así y pueda decir lo que se le cante. Realmente es un calvario mi vida todos los días de mi vida. No se lo deseo a ningún hombre ni a ninguna mujer”.

¿Qué dijo Cinthia Fernández sobre Matías Adrián Defederico?

Cinthia Fernández contó en Nosotros a la mañana que pasó un Año Nuevo desesperante, cuando dejó a sus dos hijas gemelas con Matías Defederico que le había prometido llevarlas de regreso a su casa. “Las gemelas la pasaron con el padre y la gente me empezaba a mandar: ‘¿Vos cómo permitís que tus hijas estén en ese ambiente?’. Y yo no entendía nada, porque aparte, a él lo tengo bloqueado. Cuando entro a ver era él con muchos vasos de alcohol, y el tema es que me tenía que traer a las nenas”, empezó.

“Y él me dijo: ‘Cuando termino voy’. Esto me lo dijo a la 1:57 AM. Pasaron dos horas, las nenas no llegaban y yo no quiero molestar con llamados, pero ya me estaba preocupando. Eran las 4 de la mañana, mis hijas no aparecían y me seguían llegando videos de todos chupados”, continuó Fernández

Ante esa situación, en la que ni las nenas ni él respondían sus llamados telefónicos, se desesperó pensando que, quizás, habían tenido un accidente viajando en auto, ya que no solo él estaba alcoholizado, sino que además había una tormenta terrible. “Entonces, ¿qué pensé yo? ‘¡Se pegaron un palo!’. Me empezó a temblar todo el cuerpo, estaba en un estado muy crítico”, aseguró.

Finalmente, consiguió viajar a la casa en donde estaban las niñas, que era la casa de una amiga en común entre el ex futbolista y ella. Al llegar, llamó por teléfono a la mujer y le dijo que si no las dejaba en la puerta de la casa iba a tener que llamar a la policía.