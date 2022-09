Cinthia Fernández se cansó de la madre de Defederico y revela cuánto dinero tiene: "Mi plata"

La bailarina se pronunció sobre su propio patrimonio debido a las acusaciones de la madre de Matías Defederico. Cinthia Fernández mostró sus coches y contó cómo los adquirió.

Cinthia Fernández volvió a mostrar su furia contra las acusaciones de Matías Defederico y su madre y publicó datos impensados de su intimidad para demostrar que lo que su ex alega es falso. La exparticipante de Bailando por un sueño dio a conocer parte de su patrimonio en sus historias de Instagram para desmentir a su exsuegra.

"Investigan mi patrimonio. Tengo un Honda Fit y una Mercedes que me regalo mi expareja, cuya compra se efectuó en parte con la venta de mi anterior camioneta, y el 08 fue una tortura que me lo firmara", comenzó su descargo la madre de Bella, Charo y Francesca para aclarar ante sus seguidores cuál es su situación económica.

Cinthia dejó en claro que estos posteos se debieron a las declaraciones de la madre de Matías Defederico en su contra, ya que hizo referencia directa a ella. "Para información de la señora, era mi plata porque correspondía al valor de 2 autos míos anteriores, que nunca vi la plata de esa venta (uno ganado en lo de Susana y otro comprado cuando no lo conocía a él)", agregó Fernández.

La bailarina sumó el valor de la mitad de su casa para completar su patrimonio y sumó con enojo: "No sé en qué se basan para decir que sale la plata que publican (tremenda desubicación) porque hasta el punto que yo sé nadie vino a tazarla y ustedes agentes inmobiliarios que yo sepa no lo son".

“Casa que propuse, en un acuerdo, poner tanto la mitad de él como la mía a nombre de mis hijas y que nunca más pague nada", continuó la personalidad de televisión. Y cerró: "Asegurando así sus derechos. Y, ¿saben qué contesto el señor? ‘Ni en pedo para que metas un macho ahí adentro como ya metiste antes’ (Por mi ex pareja que ustedes saben que esta muy bien económicamente)", dijo antes de destacar que Martín Baclini se hizo cargo de los gastos del colegio de sus hijas.

