Cinthia Fernández llegó tarde a El Trece y estalló en vivo: "Me da bronca"

La bailarina no aguantó su bronca y arremetió en vivo contra un militante social que estaba en el móvil de su programa. Cinthia Fernández llegó tarde al trabajo por una manifestación.

Cinthia Fernández expresó su enojo en pleno vivo televisivo por el motivo por el que no habría podido llegar a horario a Momento D. La exparticipante de Bailando por un sueño explotó de bronca al aire por los piquetes que le impidieron avanzar en su auto.

"Justo con este muchacho me vengo a encontrar. Hola compañeros, les pido disculpas, la falta de respeto en realidad la cometió ese señor", comenzó su descargo la bailarina al encontrar al militante Eduardo Belliboni en un móvil del ciclo donde se desempeña como panelista. "A mí me da bronca de verdad no poder desempeñar mi trabajo, de verdad te lo digo", agregó.

Fernández continuó con su discurso individualista y lanzó: "Por culpa de quién, de estos. No era sólo avenida Córdoba, los tenés cortando todas las calles. Te joden la vida, busquen otra manera de protestar porque yo quiero laburar". Cinthia se mostró contundente en su estereotipación a las personas que manifiestan sus reclamos en la calle y concluyó: "Muy pocos de los que están ahí, disculpame, pero yo no creo que laburen todos, la mayoría no labura. Me indigna, por qué yo me tengo que bancar esto. Y encima querés pasar y te gritan, te patotean. Mismo también los canas, que les abren como alfombra roja como diez cuadras antes, ¿por qué?".

Fulminante respuesta de Malena Pichot a Cinthia Fernández

"Yo no tengo pauta como Mengolini (dueña de Futurock), trabajo en todos los canales como panelista o bailarina. ¿Tanto les pone nerviosas mi opinión a las hippie con OSDE?", enunció Fernández en su cuenta de Twitter sobre la pauta estatal que recibiría la radio en la que Malena Pichot conduce su programa Furia Bebé.

La guionista y actriz tuvo una tarea fácil al rebatir a Cinthia, ya que solo necesitó que el medio para el que ella trabaja también es receptor de dinero del Estado. "Dejá de hacer papelones Cinthia, trabajás en Grupo Clarín, dale", soltó la humorista. La creadora de Cualca también le respondió a Cinthia después de que ésta la acusara de colgarse del escándalo de "La China" Suárez para tener prensa: "La producción de tu programa mandó un móvil a la radio, yo sería muy feliz si no mandan ningún móvil más nunca jamás. Ya dijeron que querían volver hoy y les dijimos que no. Y si me vas a insultar, arróbame".