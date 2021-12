Cinthia Fernández expuso cómo es su relación con Ángel de Brito: "Me iría a la guerra"

A días de la final de LAM, Cinthia Fernández se sinceró sobre su vínculo con Ángel de Brito.

Cinthia Fernández, panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM), habló sobre su relación con sus compañeros en el programa, a días de su finalización. Recientemente, se supo que LAM, conducido por Ángel de Brito, iba a llegar a su fin durante un tiempo, y ahora, reveló detalles de su vínculo con él.

A través de un juego de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, contó algunas cosas de su vida personal, laboral, planes a futuro y detalles sobre su familia y su día a día. Una de las preguntas que más le hicieron fue en relación a su futuro laboral, ahora que LAM terminará.

Según había dicho de Brito, no estaba dejando sin trabajo a “las angelitas”, como lo acusaron en las redes sociales, y todas ya tenían otros trabajos garantizados para cuando terminara el programa. Ahora, un internauta le preguntó a Fernández qué va a hacer el año que viene.

Historia publicada por Cinthia Fernández en su cuenta de Instagram.

“Feliz Navidad!! Termina LAM. ¿Te vas con Ángel a otro canal o qué vas a hacer?”, indagó el seguidor. “OJALÁ, les juro no sé nada. Pero me iría a la guerra con él y con este equipo”, respondió Cinthia.

La respuesta de Ángel de Brito a las acusaciones de haber dejado sin trabajo a sus panelistas

“Para todos los que me preguntan por Cinthia, fue convocada antes de todo esto para ser jurado del nuevo reality de Andrea Politti y le dije que haga las dos cosas en su momento. Nadie se va a quedar sin trabajo, al contrario”, aseguró de Brito, después de los cientos de mensajes que le llegaron acusándolo de egoísta.

“Ángel, vos fuiste el único que me dio la posibilidad de trabajr en un momento difícil. Empecé haciendo reemplazos y me quedé hace ya tres años. El otro día me puse mal porque esta fue una silla luchada y la verdad que me encariño. Pase por todas las sillas de acá”, le agradeció Cinthia.

Al dar la noticia frente a los televidentes, Fernández se emocionó y rompió en llanto. “Fueron tres años. La pandemia nos mató”, expresó. “Yo tengo nada más palabras de agradecimiento para Mandarina y para el canal, que me dieron libertad absoluta siempre desde que arranqué. Mi carrera la construí acá así que es mi casa y lo va a seguir siendo, aunque no estemos a partir de enero”, sumó Ángel, y adelantó que otro nuevo programa los va a reemplazar.

“También me despido de ShowMatch. Va a ser mi último ShowMatch después de muchísimos años. Me voy feliz de El Trece. Vamos a estar acá hasta el 31 de diciembre, seguimos adelante. Habrá mucha gente contenta, pero no se pongan tan contentos que volveremos”, cerró de Brito.