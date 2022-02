Cinthia Fernández destrozó a Tamara Pettinato con una insólita frase: "Nalgas turgentes"

Cinthia Fernández no se guardó nada y disparó contra Tamara Pettinato, que había criticado su intento de incursión en la política.

Cinthia Fernández explotó de furia contra Tamara Pettinato luego de que esta criticara su candidatura a diputada y la polémica campaña política que llevó adelante. "Se preocupa por mi cola, pero no por la suya, porque huye cuando le preguntan por los problemitas de su familia", disparó furiosa la panelista en Momento D, el nuevo programa de Fabián Doman por la pantalla de El Trece.

Tamara Pettinato apuntó contra Cinthia Fernández al asegurar que "atrasaba", ya que siempre usaba el recurso de "mostrar la cola" y hasta recordó la insólita campaña política de la precandidata a diputada por Buenos Aires en las últimas elecciones, en la que se la vio bailando en tanga frente al Congreso. "Ligó un montón de votos para el Congreso por salir en bolas. Que vaya a trabajar en culo", aseguró Pettinato en Bendita (El Nueve). Lejos de dejarla pasar, y aprovechando la visita de Beto Casella por Momento D, Cinthia Fernández le contestó con todo a la hija de Roberto Pettinato.

Mirando a cámara, la panelista del nuevo ciclo de El Trece comenzó hablando de su intento de desembarco en la política: "Mi campaña es honesta y, encima, la hice con poca plata. Es barata, pura gasolina". "Malinterpreta mis nalgas turgentes, divinas y hermosas. Tengo 34 años y tres pibes, pero estoy bastante buena todavía", replicó Fernández sobre lo que tenía para "ofrecer" y hasta chicaneó a Tamara preguntando qué tenía para ofrecer ella.

"Se preocupa por mi cola, pero no por la suya, porque huye cuando le preguntan por los problemitas de su familia", siguió la panelista de El Trece en su fuerte descargo. En ese sentido, Cinthia reconoció que como la integrante de Bendita la había criticado con algo "básico", ella iba a hacer lo mismo. "¿Qué tiene para ofrecer Tamara Pettinato? ¿Portación de apellido? No creo, porque su apellido mucho orgullo no da", continuó disparando con todo la excandidata a diputada.

En ese sentido, Fernández volvió a preguntar qué ofrecía Pettinato y le apuntó a su profesionalismo al asegurar que no es conocida por ser "buena panelista" y sí por irse "rapidito" de sus trabajos. Para cerrar su descargo, Cinthia Fernández fue directamente al hueso: "Yo prefiero ofrecer mis nalgas, me parece mucho más honesto que lo que hacés vos".

La cruda infancia de Tamara Pettinato

Tamara creció rodeada del rock nacional, entre los camarines de Cemento y pasando noches de gira junto a Sumo. En un momento de crisis, decidieron irse a Europa a probar suerte. “Mi padre es lo menos convencional. Yo de chiquita le pedía a Dios tener un padre convencional que estuviese en casa, en pantuflas, que nos preguntara cómo nos fue en el colegio. Sucedió otra cosa, nos llevaba a recitales de Sumo; nos criamos en los camarines de Cemento”, comenzó Tamara. "No es que era un padre ausente, pero no era convencional".

"Mi infancia fue una con Sumo y después, cuando se muere Luca Prodan, nos vamos a vivir a España. Fue todo muy caótico. Nos fuimos a España a morirnos de hambre, porque papá tocaba el saxo en el subte allá, limpiaba un parque de diversiones. El sueño de ‘nos vamos a Europa y ganamos un montón de plata’ no pasó’”, agregó.