Chiche Gelblung explotó porque el hijo de Flor Peña hizo su cumple de 15: "Los varones no festejan"

El histórico panelista de Polémica en el Bar tuvo una polémica reacción cuando se debatió un tema de la intimidad familiar de la actriz Florencia Peña.

El ataque retrógrado de Chiche al hijo de Flor Peña: "Los varones no festejan"

El periodista Chiche Gelblung quedó en el ojo de la tormenta tras lanzar declaraciones retrógradas sobre el deseo de Juan, uno de los hijos adolescentes de la actriz Florencia Peña. "Son para las mujeres", sentenció Gelblung, contra los planes del adolescente.

Todo empezó en Polémica en el Bar (América TV), cuando Marcelo Polino reveló que estaba muy entusiasmado porque se venía el festejo del cumpleaños de 15 de Juan, hijo de su otrora compañera de trabajo en Flor de Equipo y el jurado del Bailando. Luego de la celebración de Flavio Mendoza, Chiche Gelblung amargó la mesa con un comentario polémico: “Los varones no festejan los 15".

"¿Por qué?", lo increpó Marcela Tinayre, abriendo el juego a que el resto de los panelistas diga su opinión. “No se festejan. Los 18 se festejan. Los 15 son para las mujeres", sumó Chiche, alineado con las "costumbres" vetustas de décadas atrás. “La fiesta de 15 es para las chicas”, reforzó el periodista Gabriel Schultz, sumándose a los dichos de la también figura de Crónica TV.

Volviendo a contradecir a Gelblung y Schultz, Tinayre redobló la apuesta y preguntó: “¿Quién lo estableció así? ¿La tradición?". “¡Chicos, terminemos con esta generación de cristal que hay que darle el gusto a todo lo que piden!. Límites. ‘esto no’ ‘¿por qué no?’, ‘porque te lo dice tu viejo’”, la cruzó Schultz, elevando el tono de la conversación a una discusión que no tardó en colarse en las redes sociales, con argumentos que repudiaron los comentarios del panel masculino.

De forma inesperada, Walter "Alfa" Santiago -que en la casa de Gran Hermano (Telefe) fue apuntado por decenas de actitudes polémicas- falló a favor de la hija de Mirtha Legrand y defendió el deseo de Juan de festejar su cumpleaños de 15: “Todas las chicas de 15 años tienen su fiesta, tiene la foto con los recuerdos de todos los compañeros de colegio, ¿por qué los chicos de 15 no lo pueden hacer?”. Por su parte -y sobre el final del tema- Eliana Guercio manifestó su desaprobación con un cortante bocadillo: “Mirá que yo soy super abierta, pero estas cosas me suenan raro”.

Qué había dicho Flor Peña sobre el cumpleaños de 15 de su hijo

Días atrás, en una entrevista con A la Barbarossa (Telefe) Flor Peña había revelado que ya estaban en pleno armado del cumpleaños de 15 de Juan, uno de sus hijos fruto de su relación con el músico Mariano Otero, y detalló: “Ahora va a festejar los 15. Él cree que los hombres también pueden festejar los 15. Quiere imponer que los hombres también puede festejar los 15 y yo, que soy fiestera ¿Qué le voy a decir, que no? Él me dijo: ‘Mamá, yo quiero imponer la fiesta de 15 masculina’. Y me encanta. Tiene dos trajes, canción y baile, en la cual estoy involucrada”.