Chau Iúdica: América TV decidió quién será su reemplazo tras echarlo de Polémica en el Bar

América TV ya tiene al nuevo conductor de Polémica en el Bar tras echar a Mariano Iúdica. Quién es la figura que estará al frente del programa icónico de Gerardo Sofovich.

América TV decidió desvincular a Mariano Iúdica de Polémica en el Bar justo en el año que se cumplen 60 años del primer programa. Y para la conducción de un ciclo que será más especial que otros, el canal ya decidió quién será la figura que reemplazará al ex-ShowMatch.

De acuerdo a la información brindada por Marina Calabró en Radio Mitre, Mariano Iúdica será reemplazado por un conductor de muchos años en la televisión y radiofonía argentina. Sin embargo, esta figura puso diferentes condiciones que deben cumplirse a rajatabla para poder aceptar el ofrecimiento de Gustavo Sofovich.

Lo cierto es que Oscar González Oro, más conocido como "El Negro", es el nombre apuntado por América TV para conducir Polémica en el Bar. Sin embargo, el periodista aún no dio el sí y pretende que se cumplan algunos requisitos. "Me han ofrecido viernes, sábado y domingo en América a las 22 hs. Yo viajo el 17 para grabar Posdata, el programa de streaming que hago por El Observador, el diario uruguayo. Y me llamó gente de Polémica, lo produce Gustavito (Sofovich) y estoy pensando si tengo ganas de viajar el viernes y volver el lunes", expresó el periodista.

Por otra parte, González Oro aclaró: "No soy un niño y es me cansa. Estoy pensándolo, quedamos que el 17 o 18 hablamos en Buenos Aires y ahí definiríamos. Me llamaron hace 2 días, lo estoy pensando, estoy viendo quién va a estar en la mesa porque no quiero que esté cualquiera. Quiero volver a Polémica de humor y no la Polémica de bajar línea política. Son varias las condiciones que voy a imponer, sino no lo hago". Cabe destacar que "El Negro" estuvo como panelista en varias ocasiones dentro del exitoso ciclo que inició Gerardo Sofovich hace seis décadas.

Siguen las internas: América TV echó a una de sus grandes figuras

En América TV se generó un clima de máxima incertidumbre tras el despido de una reconocida figura. Esta situación sorprendió a todos y los directivos ya están analizando a quiénes contratar para reemplazarlo. "Preferimos cambiar", se reveló sobre la postura del canal de Daniel Vila.

Se trata de Mariano Iúdica, quien dejó de ser el conductor de Polémica en el bar por motivos que reveló Marina Calabró en su columna de espectáculos por Lanata Sin Filtro, el ciclo que conduce Jorge Lanata a través de Radio Mitre. "Lo más firme por ahora en términos de negociación es que hagan emisiones de fin de semana, probablemente sábado y domingo. Desde el riñón de Iúdica me dicen que él está abocado a su emprendimiento gastronómico y que esto le impide hacer televisión en vivo los fines de semana", señaló la periodista de espectáculos.