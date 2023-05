Chau Icardi: Wanda Nara coqueteó al aire con un participante de Masterchef en Telefe

Wanda Nara mantuvo una picante charla con el participante de Masterchef Juan Francisco en medio de la emisión del programa por Telefe. El ida y vuelta que generó todo tipo de reacciones.

Wanda Nara se encuentra desde hace varios días inmersa en rumores que la alejan por completo de Mauro Icardi. En este contexto, se la vio en pleno coqueteo con un participante de Masterchef, el reality show de cocina que se emite por Telefe, del cual es conductora, por lo que se despertaron un sinfín de reacciones.

En un momento de la emisión del martes 16 de mayo, Wanda Nara se acercó a Juan Francisco para observar la preparación de su pizza. En medio de la charla, el participante le hizo un planteo que la descolocó: "Yo te quería decir algo y ahora nos vamos a poner serios".

"¿Me vas a invitar a cenar?", le preguntó sin filtros la conductora, ya que estaban hablando de una posible cena junto a otros participantes de Masterchef. "No, pero sabés por qué. Vos tenés tus favoritos acá. Capaz Sol, Rodrigo o Rodo te pueden invitar", lanzó con un tono de queja.

"Esto es un planteo terrible. Qué jodido que sos. No estás yendo a terapia, ¿no?", lo cruzó Wanda mientras él le expresaba que no era una escena de celos. "No te pongas nervioso porque vas a estampar la pizza contra la cámara", expresó la conductora mientras revoleaba una masa cruda por el aire.

Fuerte denuncia de Wanda Nara en Masterchef: "En mi cara"

Wanda Nara hizo una fuerte denuncia al aire en Masterchef y expuso a los participantes. Durante la gala de eliminación, la conductora vio una situación que no le gustó en lo absoluto y decidió decirlo frente a las cámaras.

La gala del domingo se desempeñó bastante complicada para los participantes, ya que tenían que hacer dos platillos con pulpo, un ingrediente bastante complicado. Sin embargo, antes de iniciar la prueba, Nara vio una situación que no le gustó durante la instancia de mercado y lo expuso frente a los jurados.

Los participantes estuvieron bastante inquietos durante el momento en que tuvieron que comprar, tanto así que no encontraban los ingredientes e incluso terminaron por romper media docena de huevos. Pero lo que más llamó la atención es que, cuando Wanda anunció que ya había terminado el tiempo para comprar, Estafanía continuó guardando algunos ingredientes en su canasta.

Atenta a la situación, Nara le advirtió a la participante que eso no se podía hacer, pero cuando volvieron al área de las cocinas, decidió exponerla frente al jurado. "Yo vi un robo en mi cara, pero no quiero decir quien es", anunció la conductora y dejó la incógnita sin resolver para dar inicio a la gala de eliminación.