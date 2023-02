Charlotte Caniggia reveló lo que nadie esperaba de Mariana Nannis: "Hace tres años"

Charlotte Caniggia dio detalles de cómo es la relación actual con sus padres, Claudio Paul y Mariana Nannis.

Charlotte Caniggia sorprendió al revelar una dolorosa realidad que vive con su familia, y particularmente Mariana Nannis, desde hace ya un tiempo. "Hace tres años que la veo a mi mamá", aseguró la mediática ante la sorpresa de sus compañeros de El hotel de los famosos 2, donde abrió su corazón de forma inesperada para contar su verdad.

La separación de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia obviamente estuvo rodeada por el escándalo y la polémica, e inclusive llegó a la Justicia con denuncias de la mediática contra el exfutbolista por violencia de género y abuso. Mientras su hijo Alex se puso inmediatamente del lado de su madre y destrozó sistemáticamente a su padre en cada oportunidad que tuvo, su hermana Charlotte prefirió no tomar partido por ninguno y mantener una buena relación con ambos.

Pero la propia Charlotte reveló que estaba algo distanciada de su madre y en El hotel de los famosos 2 no solo lo confirmó sino que dio más detalles de su alejamiento. Todo comenzó por la inesperada pregunta de Rocío Marengo, que le consultó a la mediática si sus padres estaban en el país. Entonces, Charlotte comenzó explicando que el exfutbolista estaba en Italia y Nannis en Marbella.

Además, agregó que su madre es "bastante cerrada" y tiene pocas amigas. De forma inesperada, Charlotte hizo una explosiva revelación: "Hace tres años que no la veo a mi mamá, un montón. Pero bueno, es un poco complicado". Sorprendida, Marengo recordó que Mariana Nannis había estado muy presentes durante su infancia.

"Ahora es todo un poco raro. Desde que se separaron ambos, medio que no nos hablan mucho", sumó resignada Charlotte. Pese a que en un principio esta situación la "ponía mal", la participante de El hotel de los famosos 2 aseguró que lo superó.

Lejos de detenerse ahí, Caniggia continuó con sinceridad: "La familia medio que se abrió y creo que están mal ellos. Es triste para un hijo no poder disfrutar a sus padres. Pero ya fue, listo. Tengo ganas, pero no es fácil. A veces les mando mensajes y no me contestan". Para cerrar, Charlotte aseguró que su hermano Alex siente lo mismo que ella y querría estar en familia. "Yo creo que uno hace lo que siente y ya está, es así", concluyó la mediática.

Alex Caniggia hizo una revelación que puso en jaque a Adrián Suar y El Trece: "Canal berreta"

"Le podés preguntar a la gente que trabaja conmigo, no erro una vez", expresó Alex en diálogo con Socios del Espectáculo, programa conducido por Rodrigo Lussich en El Trece. Fiel a su estilo, destacó que se siente más que cómodo en el formato televisivo que se emite a las 17.30 horas de lunes a viernes.

En un momento de la entrevista, Lussich le enumeró el crecimiento desde que fue a participar de El Hotel de los Famosos, reality show del cual fue campeón venciendo a Martín Salwe. "30 años, conduciendo un programa titular aquí en las tardes de El Trece", dijo, cuando fue interrumpido por el hermano de Charlotte Caniggia.

"En programas grosos, no programas pedorros como otros, como América TV y todo esos", lanzó en referencia a Ángel De Brito, con quien tiene una fuerte rivalidad y protagonizaron un cruce por redes sociales. En otro momento, cuando Luli Fernández le consultó sobre el conductor de LAM, reaccionó de una manera que generó incomodidad en el estudio: "Lo odio al enano ese. Enano botón. Vos Rodrigo estás en un canal que es El Trece. Él está en un canal berreta. Aparte de acá lo echaron a patadas en el orto".