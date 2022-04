Chanchi Estévez tomó una drástica decisión tras su pelea con Sabrina Carballo: "Me arruinó la vida"

"Chanchi" Estévez y Sabrina Carballo protagonizaron un fuerte cruce en El Hotel de los Famosos: qué pasó.

Sabrina Carballo y Maxi “Chanchi” Estévez, quienes fueron pareja hace más de diez años, protagonizaron una fuerte pelea en El Hotel de los Famosos, el reality de El Trece que sigue el formato de Gran Hermano. A pesar de que tienen una relación muy amena al día de hoy y que todavía se guardan cariño, los momentos de roces siguen estando. En un episodio reciente, tuvieron un tenso cruce frente a las cámaras y “Chanchi” terminó armando sus valijas, decidido a abandonar el programa.

En reiteradas ocasiones, Carballo y Estévez sacaron a la luz viejos rencores de su relación y terminaron peleando. Incluso, se hicieron escenas de celos con otros de los participantes, dando a entender que todavía pasa algo entre los dos. Esta vez, la discusión comenzó cuando el exfutbolista le hizo un comentario misógino sobre algo que observó en ella: “Estás re puta, mal. Terrible, tenés ganas, es terrible”, le expresó.

“¿Qué decís? Pará, porque a mí me contaron que vos al principio andabas tremendo”, le respondió Sabrina. “Chanchi” negó rotundamente las acusaciones y, en otro de los clips, dijo frente a las cámaras: “Yo no peleo con Sabrina, ella me pelea a mí. Es insoportable, quiere decirme a mí lo que me cocinaba mi mamá. No se puede hablar más, te hace la vida imposible”.

“El peor casamiento de mi vida. Me arruinó la vida haberme casado con Maxi, lo digo”, se quejó Carballo, y el exfutbolista le propuso un trato: “¿Hacemos una cosa? No me hablés más y yo no te hablo más. ¿Podemos hacer eso?”. Más tarde, a la hora de la cena, la pelea volvió a estallar. “Sos una máquina de hablar boludeces querida. Sos una pesada. Todo el tiempo hablando, todo el día hablás. ¿Quién te creés que sos? Dios mío, esta piba”, le gritó Estévez, generando un enorme clima de tensión en el hotel.

Inmediatamente después, “Chanchi” se puso a armar las valijas y declaró que estaba dispuesto a irse del reality para no tener que soportarla más. “Lo mejor para descomprimir es dar un paso al costado. A Sabrina le molesta todo. Me voy a mi casa, no aguanto más”, soltó. Al rato, Carballo lo fue a buscar y logró retenerlo diciéndole: “Mirame, por favor. Si vos te vas, yo me voy atrás tuyo”.

El motivo de separación entre Sabrina Carballo y “Chanchi” Estévez

Según contó la expareja, decidieron terminar su relación porque el vínculo ya se había desgastado, especialmente después de que "Chanchi" se fue a vivir al exterior para jugar al fútbol. “No me gusta hablar mucho de mi vida privada, pero lo importante es que el amor nunca se terminó. Él es mi familia... Si mañana necesita un órgano, se lo doy”, expresó Carballo. En este sentido, admitió que fue ella quien le rompió el corazón porque ya no estaba más enamorada.