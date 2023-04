Cau Bornes confirmó lo que muchos piensan sobre Valeria Lynch: "Vengo a contar la verdad"

Cau Bornes hizo público un secreto a voces sobre Valeria Lynch, su expareja. Qué dijo el músico brasileño en Socios del Espectáculo.

Cau Bornes es un reconocido músico brasileño y también expareja de la cantante argentina Valeria Lynch. En las últimas horas, la intérprete nacional se vio envuelta en un escándalo mediático puesto que habría decidido echar a su hijastra Taís de la casa en la que convivían. La joven es hija de Cau, por lo que el artista tomó la palabra y confirmó lo que mucha gente piensa de su expareja.

"Acá se da la noticia como si fuera reciente, actual, de ahora mismo, y no, ella echó a Tais hace un año y medio, ya ha pasado todo ese tiempo. Yo vengo a contar la verdad de lo que pasó. Lo que pasó fue que Mariano Martínez, la pareja de Valeria, tenía un problema de Covid. Pero él andaba por la casa como si nada. Entonces Tais agarró y le pidió si se podía poner barbijo", comenzó diciendo Cau Bornes, entrevistado por Socios del Espectáculo.

Continunando con su relato, Bornes dejó en claro que la decisión fue de la cantante y no de su pareja: "Él no se quiso poner el barbijo, le respondió 'no, yo no me voy a poner nada adentro de mi casa', y para colmo Valeria se puso de su lado y lo que hizo fue decirle a Tais 'Si esto no te gusta, te podés ir de la casa'. Entonces Tais me llamó, me preguntó si podía venir conmigo y yo le dije que sí, que por supuesto".

Cau Bornes y el argumento por el que cree que Valeria Lynch "manda" en la relación

De acuerdo al prejuicio de muchas personas al observar las fotos de Valeria Lynch y Mariano Martínez, Cau Bornes aseguró: "Ustedes miren una foto de ellos dos. La van a ver a ella que se ve grande, gigante, triunfal, en cambio lo van a ver a él que aparece ahí acurrucado, medio chiquito. La que manda es ella, no tengan dudas. En esa casa se hace lo que ordena ella, yo viví allí y se de lo que les habló. Se habla de la incidencia de él pero yo les digo la verdad. La que la echó fue ella".

"Ella la mandó con una sola valija. Ni ropa para el frío tenía. Y yo le dije 'vení igual Tais, no te hagas problema por eso que compramos la ropa nosotros', entonces se vino, pero vino llorando porque ella sintió que había perdido una mamá por segunda vez, y esas son cosas que no se hacen", sentenció Cau Bornes.