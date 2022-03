Catherine Fulop estalló contra Denise Dumas: "Estúpida"

La actriz oriunda de venezuela atacó a su compañera en medio de la tensión del desafío del día.

Catherine Fulop estalló contra Denise Dumas luego que ella se burlara en MasterChef Celebrity. La jornada del jueves, última chance de la semana para ganar estrellas e intentar zafar de la gala de eliminación, estuvo cargada de tensión, nerviosismo y competencia. En medio del estrés que le generó una situación en específico, Fulop estalló contra la conductora.

Los participantes tuvieron que elegir los ingredientes para un compañero al azar y, en esta instancia, contaban con la libertad de jugar sucio para complicarle la jornada a sus contrincantes. La mayoría de los concursantes eligió una amplia variedad de ingredientes que no combinaban entre sí, una circunstancia que puso a prueba la creatividad, pero Catherine Fulop no se lo tomó de ese modo. Muy nerviosa por el desafío, la actriz no contuvo sus impulsos y arremetió contra Denise Dumas.

Catherine fue la encargada de elegir la compra para Denise, pero como le tocó el segundo turno para pasar al mercado, esperó a ver la actitud de sus compañeros para definir su estrategia. Pero Fulop no había contado con un detalle particular: Dumas también elegiría los ingredientes para ella. Una vez que la ex conductora de El Nueve salió del mercado, empezó a burlarse de Catherine, ya que había tomado muchos productos con poca correlatividad entre ellos pero a Fulop no le causó ninguna risa.

"¡Ay! ¡Estúpida!", gritó Catherine Fulop hacia Denise Dumas luego de ver la cantidad de productos que la habían traído. Como venganza, la actriz trajo gran cantidad de ingredientes, entre los que incluían una calabaza, una sandía y un pollo. La parte más difícil del desafío era que los participantes debían utilizar todos los ingredientes sin ninguna excepción.

Cómo continúa MasterChef Celebrity

La tercera temporada de MasterChef Celebrity ya entró en su instancia final y solo quedan los 8 mejores concursantes del programa. En este marco, la competencia por medallas ya quedó atrás y ahora los cocineros tienen que ganarse estrellas.

El concursante que llegado el domingo haya recolectado más estrellas, se posicionará de forma directa en la semana siguiente de competencia mientras que el resto se verá obligado a cocinar en la gala de domingo y jugarse su puesto dentro de la competencia.

Luego de unas semanas de esta dinámica, empezará a irse un concursante por día de MasterChef Celebrity hasta que solo queden los dos finalistas del certamen. El premio del programa es una gran suma de dinero, un kit de electrodomésticos y un curso de cocina completo para perfeccionar las técnicas.