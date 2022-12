Carmen Barbieri sufrió un accidente y está internada: "El hombro salió de su lugar"

Carmen Barbieri sufrió un accidente mientras estaba en la calle y se encuentra hospitalizada.

Carmen Barbieri sufrió un accidente doméstico y despertó una gran preocupación entre sus compañeros de Mañanísima (Ciudad Magazine) tras haberse ausentado del programa.

Estefanía Berardi y "Pampito", panelistas del programa, anunciaron que Carmen debía ausentarse porque su salud no estaba bien. Además, adelantaron que la exvedette se encuentra internada.

“Ayer Carmen tuvo un accidente en la vía pública cuando salió a pasear a su perrito. Está con el hombro dislocado y está internada desde ayer”, contó "Pampito". Y Estefi agregó: “Anoche su representante me dijo que la entraron al quirófano para acomodarle el hombro, me dijo que estaba muy dolorida”.

Poco tiempo después, transmitieron en vivo un mensaje de Carmen diciendo: "Estoy acá con la doctora, no me rompí nada, el hombro salió de su lugar, tuve una luxación. Ahora estoy sin dolor, pasé una buena noche. Saqué el perro, me choqué con una baldosa de la vereda, él se asustó cuando me caí sobre las rodillas, tiró para correr y dio un tirón tan grande que me sacó el brazo”.

Su hijo, Federico Bal, sumó en diálogo con Primicias Ya que la conductora "está con calmantes porque esta misma madrugada ya se lo colocaron, por lo que todo está bien". Además, adelantó que en la clínica la están haciendo estudios y que es posible que le den el alta dentro de muy poco.

El accidente que sufrió Fede Bal, el hijo de Carmen Barbieri

A comienzos de 2022, Fede Bal sufrió un accidente en Brasil mientras grababa Resto del Mundo (El Trece), tras haber hecho un deporte extremo. “Carmen Barbieri me dijo: 'Fede se salvó de milagro, si se le caía en la cabeza, lo mataba'. El parapente recién arrancaba a andar. Un milagro realmente”, había contado Estefi Berardi.

Más tarde, Pía Shaw, panelista de LAM (América TV), detalló que el hijo de Barbieri “estaba en un parapente con motor, y parece que ese motor se cayó sobre su brazo y se lo fracturó". "Pero él está bien, aunque en un grito de dolor”, concluyó. Afortunadamente, todo salió bien y Bal pudo superar la situación.

"Cuando tenés momentos de salud graves, que no podés ver lo que pasa adentro de tu cuerpo... Cuando hay un cáncer y un doctor te dice que no sabe muy bien cuál es tu panorama, y vos sabés que las células malas pueden tal vez agarrar otro órgano y hacer metástasis, yo me miré el brazo y dije: ´Ah, ¿solo esto es el problema?´. Y empecé a reírme”, contó el conductor, en referencia al cáncer que sufrió un tiempo atrás.

Como este accidente no tuvo comparación con todo lo que vivió anteriormente, lo pudo sobrellevar con mucho optimismo: "Cuando le ganás a una enfermedad tan dura como el cáncer, empecé a relajarme, podría haber sido todo tan grave y no fue tan mal. Le puse humor. Creo que la vida te da batallas para que puedas ser mejor y crecer, aprender. Va a ser una gran anécdota el día de mañana”.