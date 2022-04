Carmen Barbieri explotó contra América TV: "Programa amarillo"

La conductora de televisión habló sobre un supuesto ensañamiento por parte de un ciclo de América TV con ella.

Carmen Barbieri se expresó sobre un programa de América TV y fue lapidaria en su definición. El enojo de la capocómica con el ciclo del canal de Daniel Vila se relaciona con un supuesto ensañamiento contra ella que tendrían sus integrantes ya que suelen hacer referencia a diversos escándalos que la rodean.

"¿Sentís que en el programa de Mazzocco tiene una saña con vos? Vos igual la mandaste a pasear", consultó Adrián Pallares en medio de una emisión de Socios del Espectáculo en la que Barbieri estaba como invitada. Carmen respondió a modo de humorada: "Y la voy a mandar a pasear unas cuantas veces, pero ella vuelve".

La madre de Federico Bal continuó en alusión a la polémica por la denuncia de la mujer que afirma ser su mediohermana en el programa A la Tarde y lanzó: "Está haciendo un programa amarillo muy bueno. Si hay que tirar una bomba la están tirando genial, pero yo no estoy enojada. Por suerte no me enojo". Y amenazó: "Esto de mi papá tomará mi abogado cartas en el asunto si siguen mezclando con temas de femicidio, asesinato, ocho balazos, un embarazo. Todo esto ensucia una historia que me dio alegría".

El emotivo relato de Carmen Barbieri sobre su último encuentro con Gerardo Rozín

"La última vez que me encontré con él le dije 'vamos, tené fe, hay que luchar, mirá Federico cómo salió adelante'", expresó Barbieri en su ciclo de TV Mañanísima pocos días después del fallecimiento del conductor de La Peña de Morfi. Y agregó: "Entonces me dijo 'pero yo no tengo lo de Federico' y me hizo un gesto como que se iba", lo que fue una prueba más de que Rozín era totalmente consciente de que le quedaba poco tiempo de vida. De hecho, gran parte del homenaje que le hicieron en su programa fue ideada por él. "Casi me hace llorar. Le dije 'no' y me dijo, 'sí', como diciendo 'lo tengo asumido, hasta planeado todo lo que iba a hacer antes de morir'", relató.

El panelista del ciclo emitido por el canal de cable Ciudad Magazine, Sebastián "Pampito" Perelló, se expresó sobre otro de los mensajes de despedida que Rozín dejó antes de partir. "Una cosa que dejó y me pareció espectacular fue la foto de su WhatsApp. Es una foto de él en una vidriera que dice ‘Industria rosarina argentina. Cerramos definitivamente", enunció el periodista.