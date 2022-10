Carmen Barbieri exhibió sus fotos desnuda y advirtió: "No sé si se pueden mostrar"

Carmen Barbieri expuso sus fotos semidesnuda en Mañanísima (Ciudad Magazine) y dejó boquiabiertos a sus compañeros.

Carmen Barbieri sorprendió a sus compañeros de su programa, Mañanísima (Ciudad Magazine), al mostrarles fotos de sí misma de cuando joven, modelando semidesnuda en pleno auge de su carrera como vedette.

La madre de Federico Bal se consagró como una de las modelos más populares de la época y su rostro aparecía en todas las portadas de las revistas de farándula. "Pampito" y Estefanía Berardi, sus compañeros panelistas, se quedaron impactados al ver aquellas imágenes.

"¡Vos no sos de ponerte así en bikini, yo mirá! Hace como 20 kilos", bromeó Carmen mientras le mostraba las fotos a Estefanía. "No, Carmen, me muero", le contestó la panelista con un gesto de impacto. "Y adentro tengo algunas que no sé si se pueden mostrar", agregó la actriz, entre risas.

"Son más osadas. Sí se pueden mostrar, pero porque están tapadas con cintas", sumó "Pampito". "¡Esa soy yo!", exclamó la conductora. "Anda en tetas Carmen, ella no tiene drama", bromeó el periodista. "Carmen, ¡qué diosa!", concluyó Estefi, a lo que Barbieri le respondió orgullosa: "Aplauden lo que yo fui".

Fotos de Carmen Barbieri de joven.

Carmen Barbieri fue denunciada por Wanda Nara: los motivos

Recientemente, Carmen Barbieri anunció en su programa que Wanda Nara inició acciones legales en contra de toda la producción por haber "desinformado" e invitado a su programa a su exempleada doméstica, quien denunció a Nara por maltrato laboral.

"Nos acabamos de enterar que, aparentemente, Wanda Nara hizo una presentación en la Justicia donde pide demandarnos a nosotros", contó "Pampito" el pasado 13 de octubre de 2022. Según explicó el panelista, la denuncia de Wanda surgió a raíz de "la entidad" que el programa le brindó a la exempleada de la empresaria.

"Siente que armamos todo esto para perjudicarla y extorsionarla", explicó el periodista. Barbieri se mostró sumamente indignada y sorprendida y dejó en claro que nunca tuvieron intenciones de hacer eso. "Nunca se la trató mal ni a Carmen ni a Wanda. Es más, yo de entrada dije que teníamos que escuchar a la otra parte, porque es bueno tener dos versiones", argumentó.

Luego de ese escándalo, Barbieri hizo un picante comentario sobre Wanda en otro de sus programas. Todo comenzó cuando Estefi vio un video de la mediática y señaló que "habla muy bajito y bebotea" al hablar. "Se hace la sexy cuando habla", coincidió Carmen, y comenzó a imitarla. Sin embargo, se atajó del posible enojo de Wanda: "Ella es muy dulce al hablar. Yo la imito pero es una broma, es muy inteligente, siempre lo digo".