Ministro alemán: la protección de Groenlandia se debatirá en la OTAN si es necesario

FOTO DE ARCHIVO. El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, asiste a una rueda de prensa en Pekín

El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, dijo el lunes ‍que Groenlandia ⁠pertenece a Dinamarca y que la alianza de la OTAN podría discutir el fortalecimiento de su protección si fuera necesario.

Wadephul habló después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovara sus amenazas de apoderarse de Groenlandia, ‌una perspectiva que alarmó a ⁠los aliados de ⁠la OTAN y que ha adquirido una nueva urgencia después de que Trump cumpliera ‍sus amenazas de derrocar al líder venezolano Nicolás Maduro.

Trump ⁠ha dicho en repetidas ‌ocasiones que quiere apoderarse de Groenlandia, una ambición expresada por primera vez en 2019 durante su primera presidencia.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El domingo, dijo a la revista ‌The ‌Atlantic en una entrevista: "Necesitamos Groenlandia, absolutamente. La necesitamos para defensa"

En declaraciones a la prensa en Lituania, Wadephul dijo que Alemania tenía ​dudas sobre la destitución de Maduro y subrayó que el pueblo venezolano debería determinar el futuro de su país en elecciones libres y justas, después de que Trump dijera que Estados Unidos dirigiría ‍el país.

Sobre Groenlandia, Wadephul subrayó que forma parte de Dinamarca.

"Y como Dinamarca es miembro de la OTAN, Groenlandia, en principio, también estará sujeta a la ​defensa de la OTAN", dijo.

"Y si hay más requisitos para reforzar los esfuerzos de ​defensa relativos a Groenlandia, entonces tendremos que discutirlo en el marco ⁠de la alianza"

No dio más detalles sobre la naturaleza de esas discusiones.

(Reportaje de Matthias Williams, edición de Miranda Murray)