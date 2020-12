Del "Cantando" a "MasterChef": Carmen Barbieri se muda a Telefe para la segunda temporada del reality de cocina.

Luego de su sorpresiva salida de Cantando 2020, por decisión del jurado, Carmen Barbieri reveló que está muy cerca de cerrar contrato para sumarse en la segunda temporada de MasterChef Celebrity, en la pantalla de Telefe. "Ya estoy casi adentro", confesó.

"Estoy estudiando pastelería por Zoom, tengo que aprender todo lo que es hacer masa, porque yo lo sé hacer con las manos pero en el reality se hace con máquinas. Hoy mi hijo me va traer de regalo una pastalinda para que practique", afirmó en diálogo Pasa Montagna.

La viuda de Santiago Bal, resaltó que su hijo Federico tuvo una buena experiencia en su paso por el certamen y que por este motivo, le insistió para que se sumara en el 2021. En relación a las exigencias del jurado, conformado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, remarcó que son estrictos pero que no va a tener problema con eso. "La exigencia no es maltrato. Es lo que yo vi en el programa. A veces mi hijo se empacaba, pero es una forma de trabajar", aseveró.

La polémica por los audios de Fede Bal

La semana pasada, al aire de "Confrontados", Marina Calabró le reprodujo los audios polémicos de Fede Bal a Carmen Barbieri para que la diva emitiese una opinión. “¡Uh, no lo había escuchado! ¿Y quién lo viralizó?”, preguntó la participante del Cantando 2020 (El Trece), a lo que le respondieron que habría sido Barby Silenzi, la novia de El Polaco que salió perjudicada y tuvo un choque con el artista.

“¡Yo no sabía nada! ¡Lo juro por mi mamá y mi papá! Recién lo escucho y es un horror el audio. Parezco una mentirosa: yo dije que era un asado con 10 personas y no había chicas ¡Todo al revés! Y ‘cositas’. ¿Qué son cositas?”, exclamó Carmen, horrorizada. Y agregó, picante: “¡Yo pensé que había cambiado Federico! ¡Jesús! ¡Salió al padre! ¡Salió al padre! No sale a mí”.

El audio que desató la polémica era una invitación de Bal a que El Polaco asistiese a una fiesta privada con mujeres en su casa. "Hace tres días que tengo la pileta calentando. No sé cómo estás con Barby, pero no sabés las mujeres que vienen Polaco.", lanzó el hijo de Carmen Barbieri, en un audio filtrado por Los ángeles de la mañana (El Trece).