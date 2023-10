Carmen Barbieri contó sus coqueteos con un periodista de Telefe: "Siempre"

La conductora de Mañanísima sorprendió a todos al hablar sobre una de las figuras de Telefe. Quién es el periodista que cautivó a Carmen Barbieri.

Carmen Barbieri hace tiempo que está soltera. Desde que se separó de Santiago Bal, escándalo mediático mediante, la artista no volvió a tener una pareja estable por un largo tiempo. Sin embargo, en el último tiempo, desde su programa en Ciudad Magazine, Mañanísima, dio algunas pistas sobre sobre su reciente vida amorosa. Pero este miércoles contó sus intentos por conquistar a un famoso periodista.

La revelación la hizo al inicio del ciclo en su esperado regreso, ya que se ausentó los últimos días tras sufrir un esguince. Luego de presentar a Estefi Berardi, todos esperaban el ingreso de Pampito, pero en la silla había otro hombre: "¿Qué pasó, se tiñó Pampito, me lo cambiaron?"

Se trataba de Facundo Kablan, hijo de Paulo Kablan, que se sumó al programa para ocuparse de los temas policiales y judiciales. El joven periodista de 26 años siguió los pasos de su padre y sus flamantes compañeras elogiaron su belleza, al igual que los usuarios de Twitter.

Facu se destacó con área de su expertise durante la emisión y se ganó el elogio de su compañero: "No lo dejen ir sin hacerle un contrato por lo menos por 10 años". Sin embargo, también se metió en la cocina, la sección a cargo de Alberto Martín -el eterno enamorado de Carmen- y la conductora aprovechó para contar su inesperada relación con el panelista de A La Barbarossa en Telefe.

La comparación con su padre estuvo presente todo el tiempo. Incluso, la madre de Fede Bal recordó que trabajó con Paulo e hizo una impactante confesión: "Siempre le tiré los perros a tu papá, pero estaba comprometido así que no había que hacer lío ahí".

Mariana Brey reveló lo que nadie sabe de Carmen Barbieri y Yanina Latorre

Mariana Brey es una panelista de televisión que saltó a la fama por su participación en BdV, el ciclo de cable de Ángel de Brito a principios de la década pasada. Luego, la periodista fue tenida en cuenta para ser parte de LAM durante años y su imagen cobró más relevancia. De esa manera, un reciente comentario de Brey sobre el escándalo entre Yanina Latorre y Carmen Barbieri tuvo repercusión, dado que reveló cuál sería el verdadero origen del conflicto entre la capocómica y la panelista.

Barbieri se hartó de las agresiones de Yanina Latorre sobre las intimidades de su familia. Después de que la panelista expusiera chats privados de Federico Bal y que contara supuestas situaciones de vulnerabilidad que Santiago Bal vivió en su último tiempo de vida, la capocómica enfureció. Brey indicó que el conflicto entre ambas tendría una raíz aún más profunda que la que se evidenció en el cruce televisivo.

"Carmen siente que viene bancando un hostigamiento desde hace mucho tiempo. Como Naza está en el mismo programa que Yanina, habló de la risa de la otra. Está Marixa… tiene muchos enemigos ahí”", comentó Mariana sobre el supuesto enojo de Carmen Barbieri con el equipo de LAM.

El último escándalo entre ellas comenzó cuando Yanina Latorre se defendió después de las acusaciones de Barbieri : "Yo nunca hablé ni de tus cuernos, ni de que Santiago (Bal) te dejó con una deuda con el fisco, que tuviste que pagar y laburar años; que le limpiabas el culo mientras tenía una enfermedad y el tipo te garcaba y te dejó endeudada, te afanaron entre todos, y la verdad siempre me compadecí, te ayudé y me inmolé. Además, arremetió: "Esto es serio. Te reíste del marido muerto de Nazarena Vélez. Dijiste que Marixa Balli mataba novios y le sacaste el laburo, ¿por qué no hablás de eso? Todo lo que sabemos de Santiago, lo contaste vos, reina. Mostrabas los mails, vos hiciste un show de tu vida".