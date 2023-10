Mariana Brey reveló lo que nadie sabe de Carmen Barbieri y Yanina Latorre

La panelista de televisión dio a conocer el verdadero motivo de la pelea entre las figuras. Mariana Brey contó un dato desconocido sobre el conflicto de Carmen Barbieri y Yanina Latorre.

Mariana Brey es una panelista de televisión que saltó a la fama por su participación en BdV, el ciclo de cable de Ángel de Brito a principios de la década pasada. Luego, la periodista fue tenida en cuenta para ser parte de LAM durante años y su imagen cobró más relevancia. De esa manera, un reciente comentario de Brey sobre el escándalo entre Yanina Latorre y Carmen Barbieri tuvo repercusión, dado que reveló cuál sería el verdadero origen del conflicto entre la capocómica y la panelista.

Barbieri se hartó de las agresiones de Yanina Latorre sobre las intimidades de su familia. Después de que la panelista expusiera chats privados de Federico Bal y que contara supuestas situaciones de vulnerabilidad que Santiago Bal vivió en su último tiempo de vida, la capocómica enfureció. Brey indicó que el conflicto entre ambas tendría una raíz aún más profunda que la que se evidenció en el cruce televisivo.

"Carmen siente que viene bancando un hostigamiento desde hace mucho tiempo. Como Naza está en el mismo programa que Yanina, habló de la risa de la otra. Está Marixa… tiene muchos enemigos ahí”", comentó Mariana sobre el supuesto enojo de Carmen Barbieri con el equipo de LAM.

La pelea de Yanina Latorre y Carmen Barbieri

Yanina Latorre se defendió después de las acusaciones de Barbieri y reaccionó: "Yo nunca hablé ni de tus cuernos, ni de que Santiago (Bal) te dejó con una deuda con el fisco, que tuviste que pagar y laburar años; que le limpiabas el culo mientras tenía una enfermedad y el tipo te garcaba y te dejó endeudada, te afanaron entre todos, y la verdad siempre me compadecí, te ayudé y me inmolé. Además, arremetió: "Esto es serio. Te reíste del marido muerto de Nazarena Vélez. Dijiste que Marixa Balli mataba novios y le sacaste el laburo, ¿por qué no hablás de eso? Todo lo que sabemos de Santiago, lo contaste vos, reina. Mostrabas los mails, vos hiciste un show de tu vida".

Marcela Tinayre criticó a Yanina Latorre y a Carmen Barbieri por su pelea.

Carmen Babrieri no se quedó callada y redobló la apuesta: "Cómo le falta el respeto a mi hijo de la manera en que se lo falta, cómo habla de un hombre que está muerto. No tiene respeto por nada ni por nadie. Esta no te la voy a perdonar, me estás haciendo pasar un muy mal momento hace varios años.Si vos juntás los programas... ¿Qué carta documento? Hacele un juicio. Y ella cree que yo necesito la plata, vos sabés muy bien que yo no la necesito. ¿Qué hago con la plata si yo hago juicio? Todo lo que gane, porque voy a ganar este juicio, va a ir para mis queridos colegas y compañeros actores que viven en la Casa del Teatro". Y cerró: "Este es mi ambiente, no es el tuyo, yo nací en este ambiente. Yo nunca le arruiné la vida a nadie, ni me metí en la cama de nadie, no es mi trabajo. Mi trabajo es digno. Nunca hice humor con otra gente, siempre hago humor con mis cosas. Yo puedo hablar del problema que tuve con mi marido, pero yo, no los demás".