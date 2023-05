La inesperada revelación intima de Alberto Martín: "Siempre fui"

El actor abrió su corazón en una charla con Carmen Barbieri y recordó su pasado amoroso. "No sé si mis hijos lo saben, pero tienen un padre muy amplio", afirmó.

El coqueteo de Carmen Barbieri y Alberto Martín sumó un nuevo capítulo. El actor se encarga del segmento de cocina de Mañanísima y el histeriqueo entre ellos se convirtió en un clásico del programa de Magazine. De hecho, este miércoles la "historia de amor" develó un detalle intimo del pasado del artista.

La picante charla dio paso a una sorprenderte revelación sobre el pasado amoroso de Martín. Los romances, hasta ahora desconocido del actor, según contó, ocurrieron antes de conocer a Marta, su exesposa fallecida en 2018.

Alberto Martín hizo una inesperada revelación

"Tengo mucho que agradecerle a la comunidad gay, mucho", sostuvo Alberto y Carmen indagó por qué. "En mis comienzos tuvieron mucho que ver con mi carrera. He tenido grandes amigos y amores", contestó. De inmediato, la conductora exclamó: "¡Qué placer que lo digas!". A continuación, el actor tomó la palabra y remarcó: "¿Por qué no lo voy a decir? Pobre de aquel que no dice las cosas...".

— ¿Tuviste relaciones homosexuales?

— Sí.

— ¿Cuántas?

— No sé, no me puedo acordar. Era muy travieso.

— ¿Largas? ¿Alguna relación duró más de un año?

—-Sí, claro... Hoy la juventud está en otra cosa. Ya no es tan importante ser varón o ser mujer, hoy es importante lo que sentís y expresarlo.

Tras el ida y vuelta entre Carmen y Alberto, Estefi Berardi interrumpió para ahondar en el tema: "Cuando en ese momento lo viviste, ¿te sentiste juzgado? ¿Te ocultabas?". "Jamás. Yo vengo de José León Suárez, un barrio en el que podía haber pruritos y era otra época. Pero siempre fui un tipo muy libre. No me preocupé por lo que pensaba el resto", subrayó el artista de 79 años.

Luego Carmen le preguntó si sus hijos conocían la historia, pero Martín aclaró que nunca se los contó. "No sé si lo saben. Pero si no lo saben lo intuyen. Tienen un padre muy amplio", afirmó Aunque sí lo charló con su esposa: "¡Más bien! ¿Cómo no voy a charlar este tipo de cosas? Además, las cosas en nuestro medio eran todas muy públicas".

El fuerte reclamo de Carmen Barbieri a Alberto Martín

Carmen Barbieri tuvo grandes amores en su vida, pero desde que se separó de Santiago Bal no volvió a tener una relación perdurable. No obstante, hace un tiempo confesó que a veces se siente muy acompañada por Alberto Martín. Los protagonistas no confirman un romance, pero sí se atreven a un juego que deja entrever que hay una chispa siempre a punto de estallar. Hace unas semanas, Carmen lo invitó a su programa y le puso los puntos.

"¿Todo es de a poco lo tuyo? Es demasiado despacio, hace años que te estoy esperando", le reclamó Carmen cuando el actor ingresó al estudio de Mañanísima. "No me llamas nunca y cuando contestas de vez en cuando, lo haces con una carta de amor. Me dijiste que nosotros hemos tenido una relación, ¿Cuándo tuvimos una relación?", quiso saber la conductora.

"Nosotros tenemos una relación, no dije amorosa, sino somos una pareja poco explotada. Yo soy el hombre para vos para estar en el escenario, mejor que cualquiera", le contestó Alberto y la medre de Fede Bal le replicó: "¿Tuvimos una relación en el verano que no llegó a mayores, pero por qué?".

"El día del disturbio, quién estaba en tu casa, Penka y Alberto y nadie más. Eso quiere decir que yo estoy cuando tengo que estar y eso es importante", sentenció Alberto. "Si fuera porque me necesitas tendría que estar todo el tiempo al lado tuyo. Vos sos demandante, más de una vez te lo dije. Vos no te conformas con una cosita rápida, sos una mujer para otras cosas", cerró.