Carina Zampini quedó sorprendida por la feroz interna en El Gran Premio de la Cocina: "Lo quiso agarrar a trompadas"

Revelan un grave conflicto en el programa que conduce Carina Zampini por El Trece y, de hecho, ella debió intervenir para frenarlo.

Si bien se trata de un programa muy exitoso en la televisión abierta argentina en la actualidad, El Gran Premio de la cocina también tuvo sus problemas puertas adentro, aunque salieron a la luz un poco más tarde. En el ciclo que conduce Carina Zampini, ella misma debió intervenir para frenar una pelea inminente dentro del equipo verde, que está siendo superado por el rojo.

Con Ronnie Arias como invitado famoso en ese grupo, él mismo fue el que detalló lo que ocurrió. Cuando la actriz le dijo que se habían enterado de que había "algunas internas", el humorista fue contundente: "¿Querés que te cuente? Porque yo estoy afuera... Fue entre Claudio, Juana y ´Dani´. ´Juani´ lo llamó a ´Dani´ y le habló mal de Claudio, y ´Dani´ le reenvió los audios de ´Juani´ a Claudio".

El capitán siguió con su relato picante: "Claudio lo agarró en la puerta del canal a ´Juani´ y lo quiso agarrar a trompadas, hasta que entramos Josefina y yo". Entonces, Zampini intervino para ponerle paños fríos a la situación: "Si entendí bien, Juan Ignacio habló mal de Claudio. Hay conflictos que hay que resolverlos en buenos términos, como la vida en general, siempre".

Claudio sustituyó a Romina por el coronavirus

Este participante filoso volvió al certamen luego de que Romina tuviera que abandonarlo por sus problemas de salud. "Claudio a partir de hoy va a ser titular en esta competencia. Recordemos que fue eliminado en su momento y estuvo reemplazando a ´Romi´. Lamentablemente, ella no va a poder reincorporarse. Después de transitar el COVID, todavía no se sigue sintiendo del todo bien, así que no la vamos a poder tener de vuelta", reveló la animadora para finalizar con el tema.

Qué es El Gran Premio de la cocina

Se trata de una competición gastronómica grabada, en la que los cocineros aficionados se enfrentan a distintas pruebas en las que tendrán que demostrar no solamente su capacidad de inventiva y el dominio de la técnica, sino también la concentración, la seguridad y la serenidad a la hora de llevarles las preparaciones al jurado, compuesto actualmente por Christian Petersen, Mauricio Asta y Ximena Sáenz, quien tomó el lugar de Felicitas Pizarro transitoriamente ya que esta última fue mamá hace poco tiempo.

En las últimas temporadas, se destacaron como líderes de este producto tanto Zampini como Joaquín "Pollo" Álvarez, Juan Marconi y Andrea Politti, entre otros.