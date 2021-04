Durante la más reciente emisión de El Gran Premio de la Cocina, la conductora Carina Zampini no soportó la mala educación de una participante y le llamó la atención al aire. Todo ocurrió cuando la joven interrumpió en la devolución del jurado del certamen culinario de El Trece. "Vamos a ver qué pasa", le advirtió la conductora.

En el programa de este jueves de El Gran Premio de la Cocina, y a un par de días después de la presentación fallida, a Denisse esta vez se le quemaron en el horno las galletas que tenía que presentar al jurado del certamen culinario. Y hasta Mauricio Asta dio su análisis al respecto.

La conductora Carina Zampini le preguntó a la participante de El Gran Premio de la Cocina: “Denu, ¿qué pasó, qué fue?”, y la participante contestó: “No, cuando yo llegué estaba el horno apagado. Bah, no me decía la temperatura, toqué y estaba tibio, entonces lo mandé a 250”.

Allí, el jurado Mauricio Asta, quien además es pastelero, analizó: “Claro, mucha, mucha temperatura para panadería”. El conductor Christian Petersen trató de consolarla: “Bien, ¿a quién no se le quemó algo en el horno?”.

Y allí, la conductora reveló: “Claro, pero hay que ver en qué momento. No es lo mismo que se te queme algo un día que te estás preparando algo para vos, otra cosa es que se te queme un día que tenés 20 personas a cenar y otra cosa que se te queme un día que se define una semana en la competencia, hay momentos y momentos para todo”. Denisse lanzó una broma, poniéndole humor a la situación: “Están crocantes”. Allí, Christian Petersen comentó: “Me hace acordar a las briquetas, que es un carbón chiquitito, te quedó eso, te quedaron unos carboncitos”.

Y Carina Zampini preguntó: “¿Lo vas a seguir comiendo?”. El jurado expresó: “No, yo les quería decir que no lo coman pero sí, comanlo porque las tienen que probar”. La conductora de El Gran Premio de la Cocina le dijo a la concursante: “Recién vi que se reían igual”. Ella, resignada, dijo: “Y sí, qué voy a hacer, ya está”.