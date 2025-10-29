El duro calvario que atraviesa Juan José Campanella: "Sufro muchísimo".

El director de cine Juan José Campanella habló sobre el calvario que atraviesa y que hace que sufra "muchísimo". Qué dijo en diálogo con Otro Día Perdido, programa que sale por El Trece.

En el ciclo televisivo que conduce Mario Pergolini, Campanella recordó la película "Qué bello es vivir" y la usó como ejemplo de las cosas que lo motivaron a ser director. "Un tipo hace esta película a 10.000 kilómetros de distancia, hablando un idioma que no hablo. 35 años después viene un pibe que está perdido, ve la película y le cambia la vida. Yo quiero hacer esto", explicó.

"Para mí es comunicación, por eso sufro la muerte del cine. La sufro muchísimo", continuó el director ganador de un premio Oscar, quien opinó que "se multiplica la experiencia" cuando ves una película "con 200 personas".

Cuando Agustín "Soy Rada" Aristarán le preguntó si efectivamente pensaba que el cine "está muriendo", Campanella aclaró que cuando habla de cine se refiere a ir a ver la película en las salas, y agregó: "Sí, obvio que sí. Está muy en baja. Como todo lo que es la relación interpersonal presencial".

Cómo se está "recableando" la cabeza de Campanella

"Obviamente que se nos está recableando la cabeza. Yo también a la noche, no durante el día, pero a la noche me pongo a mirar Instagram", reveló Juan José Campanella, antes de aclarar: "Por suerte el algoritmo me conoce. Cada vez que sale algo mínimamente desagradable, como propaganda política, pongo borrar". "Todos los magos del mundo aparecen en mi Instagram, y bebés que se ríen", concluyó el director.