Camila Lattanzio amenazó con mostrar un video íntimo de Maxi y Juliana: "Se les cae la careta"

Camila Lattanzio contó que le llegó un comprometedor video de Maxi Giudici y Juliana Díaz, en medio de la guerra que enfrentan.

Camila Lattanzio es una exparticipante de Gran Hermano 2022 (Telefe) que durante las últimas semanas se vio involucrada en una fuerte polémica con Maximiliano Giudici y Juliana Díaz. Todo comenzó cuando Juliana contó que su relación con el cordobés terminó porque le encontró chats sospechosos con Camila. En su defensa, Lattanzio dijo que ella no tenía nada que ver y aseguró que fue Maxi quien intentó seducirla. En medio de este ida y vuelta que parecería no tener fin, la joven de 22 años sorprendió a todos al revelar que le llegó un polémico video de la expareja que comprometería sus carreras para siempre.

Días atrás, Camila había mostrado al aire en Socios del Espectáculo (El Trece) los mensajes que "El Pela" le envió, insultándola por haber contado la verdad. "¿Qué hiciste? Sos lo peor de lo peor. Me mataste la vida. Ojalá tengas lo que te merecés", dicen algunos de los tantos mensajes. Debajo, se puede ver que el joven le dejó múltiples llamadas perdidas, seguidas de mensajes insistentes como "respondé". En este contexto, Camila contó que le llegó un llamativo video de la expareja.

"A mí me llegó un video que no voy a mostrar, porque puede arruinar muchas cosas. Se lo mostré a Juliana ahí en el Bailando y quedó así", comenzó diciendo Lattanzio en El Pueblo Quiere Saber (Crónica TV), mientras hacía un gesto de boca cerrada. "Con eso te digo todo, yo a Juliana es la única a la que le dije 'tomá, tengo este video'. A ellos dos, se les cae la careta en cualquier momento. Por eso digo, ojalá no hablen más de mí y no me metan, porque si muestro este video...", sumó, con un tono amenazante.

"Yo te puedo decir, por ejemplo, tenés una visión mía de una manera, de cómo soy, y con este video la careta se te da vuelta. Es algo íntimo de ellos que a mí me llegó, y si yo hubiese querido cámara tanto como dijo, lo hubiese mostrado y la hubiese mandado al muere desde el primer momento", aseguró, en referencia a las acusaciones de Juliana, quien le dijo que estaba haciendo todo esto para figurar en los medios.

"¿Se estaban drogando?", le preguntó Juan Reverdito. "No, eso es mínimo. Cosas que ni te imaginás. No voy a decir nada, es de ellos dos, que se les puede dar vuelta la careta, nada más. Solo digo que todo esto de 'ay, yo te amo'...", agregó la joven. Por último, sostuvo que todo lo que hicieron en las últimas semanas fue "todo juego, todo show". "Si quieren hacer show, que a mí no me metan para que después la gente me ensucie", cerró.

Camila Lattanzio destrozó a Juliana Díaz en medio de la polémica con Maxi Giudici

Luego de que Juliana la acusara de haberse metido en su relación con Giudici, Camila aclaró que "lo que pasó con Maxi siempre fue por parte de él". "El que me tiró onda fue él, no es que yo lo agarré. Yo fui buena amiga (con Juliana) y dije 'me alejo', lo bloqueé, lo restringí de todos lados. El mismo día que pasó todo, él me mandó mensajes puteándome, diciéndome que era todo mi culpa", relató la joven.

En este sentido, le aclaró a la "hermanita" que no busca la atención de los medios al contar todo esto, sino simplemente limpiar su imagen y contar cómo fueron las cosas en realidad. "Juli, ya que te tengo acá te respondo, porque desde lo que pasó ayer, yo no quiero ser más tu amiga. ¿Que quiero buscar fama? La que dio el nombre fue ella, ella fue la que quiso dar una nota y en vez de solo decir que Maxi le fue infiel, dijo 'me separé por encontrar chats con Cami'", argumentó Lattanzio.

"O sea, ella quiso la portada y me metió a mí. Yo estaba en otra, ella me metió a mí y nadie salió a aclarar, me ensuciaron, me putearon en la calle... No tengo por qué. Soy una piba que tiene códigos. Yo la cubrí, ella me llama el mismo día y me dice 'por favor, Cami, no digas nada'. Me levanto y tengo 50 mil mensajes puteándome. Nadie salió a aclararlo y digo 'bueno, lo salgo a aclarar yo', porque a mí me están ensuciando", concluyó, indignada.