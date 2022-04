Camila Homs, ex de Rodrigo de Paul, apuntó contra Tini Stoessel: "Arruinan familias"

Camila Homs, exesposa de Rodrigo de Paul, destrozó a Tini Stoessel tras la confirmación de su romance con el futbolista.

Después de meses de rumores, se filtraron unas fotos que confirmaron el romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, que habría comenzado mientras el futbolista seguía con su exesposa, Camila Homs. En medio de esta polémica, la joven de 25 años rompió el silencio y dejó más que claro que la cantante fue la tercera en discordia de su relación.

Pocos meses después de que saliera a la luz este rumor, De Paul y Camila, quienes comparten dos hijos en común, anunciaron su separación. En aquel entonces, habían dicho que “no había tercera en discordia” y que simplemente se separaban por un desgaste de su relación. Ahora que ya se confirmó todo, Homs publicó un filoso mensaje en su cuenta de Instagram que, sin dudas, fue dirigido a Tini.

Todo comenzó cuando la ex de De Paul habilitó un juego de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram. Uno de sus seguidores le hizo una pregunta sobre el Wandagate, el escándalo entre “La China” Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara, y Camila aprovechó la similitud de aquella situación con la que está atravesando en este momento para tirarle una fuerte indirecta a la artista.

Historia de Instagram publicada por Camila Homs, a modo de indirecta para Tini Stoessel.

“¿Team China o Team Wanda?”, le preguntó el internauta. Sin dar una respuesta clara sobre el Wandagate, Camila soltó una reflexión sobre las mujeres que comienzan un vínculo secreto con un hombre casado: “No me gusta meterme en la vida de los demás. Solo decir que jamás entenderé a las minas que se meten con hombres casados y arruinan familias”. Aunque tanto De Paul como Homs aseguraron que habían terminado su relación en buenos términos, esto dejó en claro que todavía hay rispideces entre ambos.

La foto que confirmó el romance entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Lo que terminó con todas las especulaciones fue la foto de Tini y De Paul caminando de la mano por las calles de Ibiza. Esta imagen fue obtenida en exclusiva por Los Ángeles de la Mañana (LAM). Yanina Latorre, panelista del programa, aseguró que lo sabía desde hacía mucho tiempo pero que “no quería confirmar nada hasta no estar segura”. Una vez que habló con fuentes confiables, obtuvo detalles que lo confirmaron todo.

“Recién en este viaje decidieron mostrarse. Hacen cosas juntos: salen, van a comer, fueron a la cancha, a la playa, caminan de la mano… Están juntos y libres. Dicen que eligieron mostrarlo al mundo porque están enamorados y están bien”, relató la esposa de Diego Latorre. Sin embargo, muchos de sus seguidores se preguntan por qué no lo confirmaron ellos mismos subiendo fotos juntos en sus redes sociales.

Ante esta incógnita, Yanina explicó que tiene que ver con acuerdos que De Paul tiene por su carrera como futbolista. “Yo pregunté por qué no había imágenes de ellos y de los dos lados me dijeron que él en sus redes solamente sube cosas de fútbol. Dicen que Lionel Scaloni, el técnico de la selección, no deja que los jugadores suban otras cosas. Y más que se le está viniendo el Mundial, el tipo no va a dejar que suba una foto con Tini ni que se case con Tini mañana”, cerró.