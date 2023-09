Cambio de última hora: la rotunda decisión a horas del debut del Bailando 2023

A horas del estreno del reality en América TV, se conoció una rotunda decisión sobre la emisión del ciclo.

La llegada del Bailando 2023 a América TV es una de las apuestas televisivas más esperadas del año. Sin embargo, a horas de su debut, se conoció un cambio de última hora en la emisión del ciclo que tomó desprevenido al público.

Luego de varias idas y vueltas, en donde la fecha de estreno se pospuso en repetidas ocasiones e incluso no se conocieron algunas figuras hasta último momento, el ciclo conducido por Marcelo Tinelli llegará a la pantalla de América TV por primera vez este lunes 4 de septiembre. Sin embargo, justo cuando parecía que estaba todo listo para el debut, se conoció un inesperado cambio de horario.

Según contó Pablo "El Chato" Prada, productor del ciclo, habló en exclusiva con el móvil de Intrusos y adelantó lo que sucederá con el ciclo. "Vamos a estar stremeando en vivo, un poco antes del programa. Va a estar Cris Vanadía con todo su equipo, va a arrancar dos horas antes y va a seguir durante el programa", anunció.

De esta forma, quedó en claro que el lunes el ciclo empezará unas horas antes de lo pactado. Por otro lado, la llegada del Bailando generó mucha controversia en América TV, ya que esto significa que La Noche al Dente empezará varias horas más tarde y esto enojó muchísimo a los fanáticos del ciclo musical.

Los sorpresivos videos de Marcelo Tinelli en la antesala del Bailando: "Lo agarré justo"

Marcelo Tinelli publicó una serie de videos a través de sus redes sociales en el que se mostró completamente sorprendido por una situación que mostró a sus seguidores de Instagram. El conductor y gerente de programación de América TV que debuta el lunes 4 de septiembre con Bailando por un sueño profundizó sobre un hecho que le llamó la atención.

Como es común, Marcelo Tinelli utilizó sus redes sociales, en este caso, para mostrar una situación que lo descolocó en la tarde del sábado 2 de septiembre, a dos días del debut de Bailando por un sueño en América TV a las 21.45 horas. El "Cabezón" filmó a su primo Luciano "El Tirri" Giugno por una ocurrencia inesperada.

"Yo no puedo creer esto. Parece joda, pero este es el nuevo auto de 'El Tirri', el 'Tito'. Lo agarré justo antes de salir. Con esto sale a la calle", escribió Tinelli en referencia al vehículo que maneja su primo. Se trata de un auto super pequeño que según lo indicado en los videos, no tiene motor, ya que es eléctrico. "Es muy chiquitito boludo, no entrás acá", le decía.

"Yo a veces no sé si está apagado o está prendido porque no hace ruido", dijo "El Tirri" sobre el auto. Estos videos de Tinelli los hizo para hacerle publicidad a una marca llevándolos a cabo de una manera particular con su primo como protagonista. "En el auto tardás dos días en llegar a Mardel. Es un TITO. Perdón que me ría. Y sale a la calle. Tengan cuidado con él", bromeó teniendo en cuenta que la máxima es de 70 kilómetros por hora.