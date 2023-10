C5N se despide de Carlos Maslatón: el inesperado adiós del abogado

El abogado y analista financiero Carlos Maslatón comunicó una noticia que sorprendió a todos los televidentes de Duro de Domar.

Carlos Maslatón se convirtió en uno de los personajes más pintorescos de la televisión gracias a sus intervenciones divertidas como panelista de Duro de Domar (C5N). Y en las últimas horas, el abogado y analista financiero hizo pública una noticia que sorprendió a los televidentes del programa de archivo.

Por medio de su cuenta de Twitter, Maslatón reveló su partida del equipo de Duro de Domar y compartió con sus seguidores las razones de su alejamiento de la televisión: "Tengo el agrado de informar al Foro que, a partir de este momento, dejo de asistir regularmente al programa Duro de Domar por la televisora nacional C5N. En acuerdo con la estación, saldré al aire de tanto en tanto de manera esporádica. Me apresto a reorganizar mi vida personal".

"Estos meses en DDD con Pablo Duggan y demás compañeros y compañeras del plateau de C5N han sido excepcionales. Agradezco la convivencia periodística con todos ellos y con la dirección del canal y valoro se haya respetado al extremo mi libertad de expresión. Nos vemos, siempre".

El sorpresivo gesto de Cristina hacia Maslatón: "¿Viste que no soy rencorosa?"

Meses atrás la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le dedicó un mensaje en sus redes sociales a Carlos Maslatón, luego de la entrevista que dio con Pablo Duggan en Duro de Domar (C5N), en la que lo nombró e incluso lo halagó. Durante aquella nota, habló sobre diferentes temas de la política actual, el futuro de las elecciones y demás cuestiones de coyuntura. Cuando le preguntaron por Maslatón, soltó un comentario inesperado.

Maslatón se convirtió en uno de los personajes de la política con mayor repercusión en Twitter y, cuando lo nombraron en el programa, Cristina dijo, entre risas: "Me encanta Maslatón". “Que lío se va a armar”, comentó Duggan, a lo que Cristina aclaró: “Me encanta Maslatón, me encanta. No pienso en nada como él, en nada. Pero me divierte mucho".

Al escuchar sus palabras, el abogado la halagó y, más tarde, twitteó una captura de pantalla, en la que se veía que Cristina lo tenía bloqueado, y escribió: "No hay caso". Ante esto, lo desbloqueó de la plataforma y le respondió públicamente: "Desbloqueado. ¿Viste que no soy rencorosa? ¡Proceda Maslatón!". Su mensaje se volvió viral en la plataforma y miles de usuarios comentaron que Maslatón está cada vez más cerca de sumarse al kirchnerismo. Luego, el analista político le respondió: "Gracias por su consideración".