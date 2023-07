Brilló en Casi Ángeles y confesó el pedido urgente que tuvo que hacerle a Cris Morena: "Por favor, no quiero"

Una de las figuras que trabajó en Casi Ángeles confesó que, antes de entrar a la novela, le hizo un pedido firme a Cris Morena al borde del despido.

Uno de los actores más importantes que trabajó en Casi Ángeles reveló una historia desconocida sobre su ingreso a la novela juvenil. El artista se remontó al momento en que acababa de ser confirmado para ser parte del staff, pero lejos de recibirlo con alegría, le tuvo que hacer un pedido urgente a Cris Morena.

Casi Ángeles fue una de las tiras más recordadas por su impacto en la televisión en el mundo juvenil. Peter Lanzani, Lali Espósito y "La China" Suárez, por ejemplo, dejaron una marca en adolescentes que hoy son adultos. Pero hay una figura en especial que causó revuelo por su reciente declaración vinculada a un enfrentamiento con Cris Morena.

"Puedo decir que Cris es una productora y una mujer de palabra. Cuando me contrató para Casi Ángeles, me dijo: ‘Yo quiero que estés en el programa para este personaje’. Le dije: ‘¿Te puedo pedir un favor?’", comentó en primera instancia Benjamín Amadeo, quien estuvo en el late night show Noche Al Dente conducido por Fernando Dente en América TV. Allí contó el pedido inesperado que le hizo a la productora de la serie en la que actuó entre los años 2009 y 2010, interpretando a Teo Gorki.

"'Yo no quiero bailar’, le digo. Me dice: ‘¿Cómo? Estás entrando a Casi Ángeles. No es Les Luthiers. Acá se baila’. Le digo: ‘Es que vengo de un programa donde bailé. Bailo re mal. Y me sentía re expuesto. Por favor, no quiero bailar'", reveló el actor. En ese momento, pensó que Cris Morena lo iba a despedir teniendo en cuenta que acababa de ser confirmado.

"Me dijo: ‘No vas a bailar nunca en toda la tira'", narró Benjamín sobre la respuesta de la productora, quien no tuvo inconvenientes en aceptar su postura. "Estuvo bueno porque a ella se le metió y fue muy contundente. Y no bailé en los dos años. Hicimos dos años de teatro y no bailé", concluyó la anécdota.

Nico Riera dijo lo que nadie sabe sobre sus ex compañeros de Casi Ángeles: "No estoy"

Nicolás Riera habló de Casi Ángeles, la serie que le dio su salto a la fama en 2007. El actor analizó el presente artístico de Lali Espósito y se refirió a su vínculo actual con sus excompañeros, después de doce años de la finalización de la tira infanto-juvenil.

"Amigos, amigos, tengo los del colegio. Ellos son mi grupo más íntimo. Con los del medio me llevo increíble, me cruzo laburando o en eventos, y tengo la mejor, pero el círculo más íntimo es del colegio", respondió Riera tras una pregunta de Susana Roccasalvo, en alusión a quiénes eran sus amigos del medio, en el ciclo Implacables.

Uno de los panelistas del programa le preguntó a Riera por su opinión ante la carrera que logró forjar su excompañera Lali Espósito, como actriz y cantante, y soltó: "Cuando la conocí en Casi Ángeles era obvio que iba a llegar a donde ella quería, ya tenía el power para lograrlo. Fue medio inevitable lo que le pasó. Cuando tenés las ganas, tenés el talento y vas, no te para nada". Además, Nicolás reveló que no fue a ver a Lali a su histórico concierto en el Estadio Vélez Sarfield, que la convirtió en la primera mujer en agotar ese recinto.

"Cuando la conocés en persona te das cuenta de por qué le va tan bien. Tiene ese fuego interno que la va a llevar a donde ella quiera. El límite es el que ella decida", cerró el actor de Millennials.