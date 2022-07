Bossi enloqueció y empujó a un empleado a la calle en vivo: "No puedo hacer la nota"

Martín Bossi y una lamentable actitud en plena entrevista. El humorista empujó a su agente de prensa a la vía pública sin darse cuenta que la misma no era peatonal.

Martín Bossi protagonizó un lamentable momento frente a cámara. Empujó a su agente de prensa a la calle Corrientes, sin darse cuenta que la misma no era peatonal y dejándolo expuesto ante el avance de los autos que circulaban. El momento salió en el aire de El Nueve, en plena entrevista.

Hablando sobre el final de la obra Kinky Boots en el mes de agosto, Bossi expresó lo que será su futuro inmediato sin saber que luego alguien lo desconcentraría: "En realidad, el contrato no lo firmé pero con Carlitos vamos a volver al Teatro Mar del Plata con un espectáculo bueno pero que tiene que ver con lo de los últimos años".

Fue al momento de describir al personaje que interpreta en ATAV 2, telenovela que saldrá en El Trece, que Bossi dijo: "Grabé casi todo ya. No sé cuando sale, no estoy muy al tanto. Yo fui hice el trabajo como me lo pidió Adrián. Bien, es un personaje hermoso... Alejandro no puedo hacer la nota, de verdad. Andá. No puedo hacer la nota, me arma prensa y no puedo hacer la nota por él".

Martín Bossi no se dio cuenta de que la calle no era peatonal, observando cómo su empleado quedó en medio del asfalto con los autos pasándole por al lado. "Quedate que en un rato es peatonal", bromeó el humorista, quien en todo momento fue fimado por la cámara de El Nueve. Finalmente, el exintegrante de ShowMatch remató sobre su actual elenco en la calle Corrientes: "Nunca en un elenco nos llevamos tan bien. Laurita Fernández divina. Antes de firmar contrato ya sabíamos que el 28 de agosto íbamos a terminar. Yo tengo lo de Disney y no lo puedo postergar".

La sentida confesión de Martín Bossi: "Tenía miedo que no me acepten"

Martín Bossi está entre los humoristas e imitadores más importantes de la República Argentina. Sin embargo, actualmente decidió enfocarse en shows que focalicen en su persona y no tanto en ocultarse detrás de diferentes personajes. Esta determinación tiene una explicación, y la misma fue develada en diálogo con La Divina noche de Dante.

"Viví muchas vidas, pero creo que es el mejor momento de mi vida porque lográs conectarte con la verdad. Mentía para decir la verdad, me disfrazaba para decir la verdad, tenía miedo de que no me acepten", explicó Martín Bossi, quien agregó: "Me ponía las máscaras porque tenía miedo. Un día, mi director y autor me dijo '¿no te das cuenta que te aplauden por no ser vos?'. Fue duro, y a partir de los 40 los espectáculos que fui haciendo tuvieron que ver más con la verdad".