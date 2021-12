Bienvenidos a Bordo: Hernán Drago casi se atraganta en vivo con un pancho

Hernán Drago estuvo a punto de atragantarse en vivo con un pancho en Bienvenidos a Bordo, el programa de Guido Kaczka por El Trece.

Bienvenidos a Bordo (El Trece) suele destacarse por los momentos incómodos en vivo, tanto del conductor Guido Kaczka como de los invitados y de Hernán Drago, quien también forma parte de la diversión y del entretenimiento que propone todas las tardes el programa de televisión del canal del Grupo Clarín.

En esta oportunidad, el que sorprendió a los seguidores del ciclo que se emite de lunes a viernes a las 17 fue el modelo de 46 años, que probó un delicioso súperpancho que llevó uno de los participantes y casi se atraganta en pleno envío.

Bienvenidos a Bordo: Hernán Drago casi se atraganta con un pancho

Con el correr del producto, Guido Kaczka inauguró una nueva sección: ofrecerles una vidriera a los emprendedores gastronómicos, que se acercan al estudio con sus platos ya elaborados. Ahí, el modelo tiene el privilegio de probar semejantes delicias y debe ponerles un puntaje, que en caso de coincidir con el que el participante intuya le representará un premio.

Durante el programa del lunes 13 de diciembre por El Trece, Drago probó un pancho artesanal impresionante repleto de aderezos y quedó visiblemente satisfecho, por lo que opinó “con qué poco, tanto... ¡Qué rico!”. No obstante, cuando Guido le hizo ver que se había olvidado de ponerles las papas pay por arriba, Hernán accedió a hacerlo y allí sucedió directamente lo inesperado.

De manera sorpresiva, ya que casi nunca lo hace, el encargado de probar las elaboraciones se dio vuelta y quedó de espaldas a la cámara principal, por lo que nadie en el piso podía entender lo que estaba ocurriendo. Entonces, a Drago no le quedó otra que sincerarse delante de todos y aclaró: “Se me trabó una papa entre los dientes. No sé en qué momento se me clavó así...”.

Bienvenidos a Bordo, por El Trece: Hernán Drago casi se atraganta con un pancho.

La interna entre Guido Kaczka y Marcelo Tinelli en El Trece

Después del supuesto pedido del "Cabezón" a la producción del programa de Guido con relación a que los participantes famosos no bailaran allí porque eso solamente lo hacen ellos en Showmatch, el conductor de Bienvenidos a Bordo le respondió en Intrusos, por América TV: "Igual es otra cosa, no es un concurso de baile técnico como hace él con la devolución de un jurado".

Incluso, el actor desmintió su molestia con el empresario: "No, para nada. Lo escuché, pero nada que ver. ¿Cómo voy a estar enojado?". No obstante, Kaczka aclaró que es consciente de que no es lo mismo estar a la tarde que a la noche: "Tampoco me voy a poner en pastor: es cierto que la publicidad vale más en algunos momentos que en otros, pero somos de los que andamos bien. A los programas les va bien, a la productora y al canal también".

Además, reconoció que "es cierto que cuando te cambiás de horario tenés que tener un contenido que sea acorde a ese horario", aunque lo tomó con tranquilidad: "No sé si es que me adapto o me transformo, pero voy siendo todas personas distintas...".

Con respecto a la sección en cuestión, el artista recordó que ellos iniciaron con el baile "para que (los famosos) bailaran con onda, cada vez lo hacían mejor y fue creciendo". Y cerró: "No creo que haya manera de hacer lo que hace otro. Aunque en el canal puedan pensar que se están pegando dos programas, nadie termina haciendo lo mismo".