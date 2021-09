Bianca Cherutti rompió el silencio sobre La Voz Argentina tras ser eliminada: “Me dolió”

La cantante no tuvo tapujos a la hora de hablar de su paso por el reality show. Bianca Cherutti fue eliminada hace algunas semanas.

Bianca Cherutti abrió su corazón en una reciente entrevista y se expresó sobre su paso por La Voz Argentina. En sus declaraciones, la cantante hizo referencia a los prejuicios que debió enfrentar por ser hija de Miguel Ángel Cherutti, a los aprendizajes que se llevó del ciclo y develó qué participante le gustaría que se lleve el premio mayor del concurso televisivo.

“La experiencia fue sumamente gratificante y un aprendizaje no solo en lo profesional sino en lo personal. Pude aprender a confiar más en mí y aprender sobre cómo es estar en un reality como La Voz en un canal como lo es Telefe”, comenzó su descargo Cherutti y dejó en claro que, a pesar de las dificultades, su paso por el reality fue una experiencia enriquecedora. Y agregó: “No tengo más que palabras de agradecimiento. De ahora en más me quiero dedicar a la música y ser una cantante profesional”.

La artista hizo directa alusión a la reacción que han tenido muchas personas por su providencia y, en diálogo con Primicias Ya, expresó: “Cuando me llaman este año ya que se hacía el formato, porque el casting lo hice en 2019, no puedo negar que pensé que se iba a despertar este prejuicio de ser hija de alguien del ambiente, pero no pensé que iba a tomar la dimensión que tomó. Igual nunca me lo tomé personal porque es un juego y uno se presta un poco para eso. Pero sí me dolió, de alguna manera, la agresividad con la que se manejaron”.

“No me hubiese gustado llegar a la final. Si bien todo queremos llegar hasta las últimas instancias, pero mi primera intención fue pensar que bueno que estando en pandemia tener esa visibilidad que tantos artistas independientes no tienen y que no tienen trabajo también por este año y medio tremendo con la pandemia”, comentó Bianca sobre cuáles fueron sus intenciones reales frente al ciclo de Telefe y aseguró que no se hubiese aguantado la presión de llegar a las últimas rondas.

Bianca Cherutti se refirió a quién le gustaría que gane La Voz Argentina

En referencia a sus predicciones sobre los posibles ganadores de La Voz Argentina, Bianca Cherutti se mostró imparcial, pero hizo hincapié en la importancia de que quien se lleve el primer premio sea una mujer. “No tengo favoritismo por ninguno, creo que todos se lo merecen y son talentosos. Ya en esta instancia todo queda en manos de la suerte. Lo que sí me gustaría es que gane una mujer ya que en las dos ediciones anteriores no lo ganó una mujer. Pero todos tienen la oportunidad de ganar”, lanzó la artista.