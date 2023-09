Beto Casella se animó a decir lo que muchos piensan de Ramiro Marra: "Con respeto"

Beto Casella es uno de los conductores más filosos y picantes al momento de opinar. En su programa, Bendita TV, no se guarda nada y es por eso que en la noche del martes 26 de septiembre habló sobre Ramiro Marra y dijo lo que mucha gente piensa. La palabra del presentador sobre el candidato a Jefe de Gobierno porteño por La Libertad Avanza.

Luego de emitir un informe en donde expusieron los dichos de Ramiro Marra afirmando que es "español", que respeten a su "Patria" y su idea de reemplazar la ESI por "pornografía", en el panel de Bendita TV comenzaron a opinar sobre el candidato de Javier Milei en la Ciudad de Buenos Aires. Allí fue cuando Beto Casella fue tajante.

"Ahora se hace mucho la paja. No, porque ahora, no se rían, en serio, con respeto. Es la segunda persona... Claro, acá en la Argentina...", manifestó Beto Casella, que no podía terminar una frase debido a las risas y acotaciones de sus compañeros. Luego, cuando lo dejaron hablar sin interrupciones, el oriundo de Haedo aseguró: "Es el próximo Jefe de Gobierno, acuérdense. En la Argentina todo es un meme, le pusieron Paja Paja porque él reconoció que se masturba todo el tiempo. Lo dijo él, vive con la madre".

Para finalizar, Beto Casella sentenció: "No lo juzgamos acá, pero le encontraron unos tuits de antes en donde decía que no le interesan mucho las relaciones con mujeres. Y no lo vamos a juzgar". El informe de Bendita TV se hizo viral en las redes sociales, particularmente en YouTube, obteniendo casi 10mil reproducciones.

Beto Casella contó lo impensado sobre el ritual de Andrea Rincón

Beto Casella es uno de los conductores de televisión con más relevancia en la actualidad, después de casi veinte años de llevar adelante su ciclo Bendita con gran éxito en El Nueve. El presentador opina de temas de coyuntura en su programa y así lo hizo con el video viralizado del bautismo evangelista de Andrea Rincón.

Las redes sociales se llenaron de reacciones frente al video del bautismo de Rincón, donde se vio a la actriz ingresar e una pileta de lona rodeada de fieles al evangelismo y sumida en un profundo llanto por el momento que vivía. "Fue un bautismo en una religión que adoptó de grande Andrea y ¡cero lujo! Porque fue una pileta de lona, todo con mucha austeridad", comentó Casella.

Después de un informe que pasaron en Bendita donde, fieles a su estilo, le pusieron una cuota de humor a la noticia sobre Andrea Rincón, Casella sumó: "Así que nuestro saludo para Andrea, su pareja, sus seres queridos que estaban ahí. Porque este es un cambio que debe ser de una plenitud. Yo lo vi un poco en una hermana mía, que lo está transitando y es de mucha felicidad". Y cerró: "El encuentro con Cristo ¡Otra vida! Dejás mucho atrás. Ella pasó por un infierno, lo ha contado. Lo muestran como algo pintoresco, pero no está bien burlarse".