Beto Casella rompió el silencio sobre la denuncia a su compañero, Pollo Cerviño: "Hablé con él"

El conductor de Bendita reveló qué le dijo el denunciado locutor sobre la acusación. Beto Casella habló sobre la situación del "Pollo" Cerviño, con quien trabaja en la misma emisora radial.

Beto Casella es uno de los conductores más reconocidos de la televisión debido a los 17 exitosos años al aire con su clásico Bendita, en El Nueve. Dada la relevancia de Casella como comunicador, su opinión sobre los temas de coyuntura suelen tener mucha resonancia mediática y así se dio con sus palabras sobre la denuncia al locutor Alejandro "El Pollo" Cerviño.

Cerviño fue denunciado por su hijo por presunto abuso sexual cuando el denunciante tenía cinco años. El abogado del joven ordenó la detención del locutor y la radio Rock And Pop hizo un comunicado sobre la decisión que tomó respecto de la continuidad del conductor en la emisora.

La estrella de El Nueve le dio una nota al notero del ciclo A la Tarde, conducido en América TV por Karina Mazzocco, y soltó su punto de vista después del comunicado que informaba que Cerviño sería apartado de los dos ciclos que llevaba adelante en la mencionada radio. "Sin ir más lejos, qué te puedo sumar yo... Te puedo contar que hablé por teléfono con él, porque viste, te sale. Hablé la semana pasada, conmigo niega todo. Yo no vi el expediente, solo trasmito lo que él dice, que niega todo y es otra víctima, como muchos hombres de una mujer que le quiere hacer daño", comentó Casella sin tapujos. Y cerró: "Lo que a uno le pasa es, porque ha habido casos, de una percepción equivocada pero decís: qué madre le haría daño a su hijo, exponer al hijo gratuitamente, solo para dañar a un hombre. Ahora, yo, inocente, y me están adjudicando semejante delito que debe ser el peor que existe. Yo salgo 24 horas al aire".

Beto Casella fue letal con Marcelo Tinelli y el Bailando

El conductor de Bendita habló sobre las exigencia de Marcelo Tinelli y lo tildó de frívolo por pedir que todas las figuras del canal estén presentes en el estreno de su ciclo. "Tinelli tiene esa cosa de que tiene que tener toda una corte ahí. A mí me dan un millón de dólares, soy del canal, me dicen que tengo que estar ahí y no voy, les digo que mi contrato no lo incluye. ¡Me ponés en esa tribunita y me matás para toda la vida!", sostuvo Casella. Y concluyó: "Ojalá que le vaya bien. Porque ¿cuánta gente labura? Después algunos criticaron las bailarinas puestas de florero ahí, como que por ahí ya está en desuso. Pero son críticas de redes, tampoco sabemos si representan a la mayoría de la gente".