Beto Casella fulminó a Pampita y García Moritán: "Ahí lavan guita"

Beto Casella hizo un comentario picante en Bendita sobre Pampita y Roberto García Moritán, tras su lujoso viaje all inclusive en familia.

Beto Casella hizo un informe en Bendita, su programa en El Nueve, sobre la gran cantidad de canjes que hacen los famosos gracias a las redes sociales hoy en día. En medio de la charla, nombraron a Pampita y el conductor soltó un comentario bastante filoso sobre la forma en la que administra su patrimonio.

El tema de conversación se dio a partir de las fotos que publicó “La China” Suárez de su casa de Pilar que compró con Benjamín Vicuña y que refaccionó por completo, casi puramente a través de canjes. Durante esta semana, la actriz publicó varias fotos del antes y después que dieron cuenta de lo venido abajo que estaba el inmueble cuando lo compraron.

“Hablando de plata, los famosos, no es como la época de los 90 que ganaban en dólares. Hay mucho canje”, comenzó. “¿Vieron que hay famosos y famosas que compran departamentos caiditos, PHs a refaccionar, y con el canje… Y empiezan: ‘¿Alguien tiene cerámica?’, ‘¿Alguien tiene una grifería?’ ‘¿Dónde consigo un termo tanque?’”, agregó.

Gracias a estos emprendimientos de cerámicas, griferías, sillones y demás, los famosos consiguen refaccionar sus casas sin gastar ni un centavo. “Este es el país del canje. Se compran un departamentito y lo reforman con canjes. Hay que hacer como hacen Flor Vigna y Pampita”, soltó el periodista.

Sobre el viaje reciente que hizo Pampita con toda su familia con hospedaje en un lujoso hotel, Beto expresó: “¿Yo entendí mal o Pampita pegó un canje con un all inclusive con cuarenta invitados propios?”. “Es verdad. Con toda la familia que son muchos”, añadió Any Ventura. “Pero no lo recuperás… ahí lavan guita, loco. Dejémonos de joder”, largó Casella. “Es una familia ensamblada… hay que llevar a todos y son un montón”, cerró la panelista.

La postura de Pampita frente a las agresiones de Roberto García Moritán a Ofelia Fernández

Recientemente, García Moritán atacó en redes sociales a la legisladora del Frente de Todos, Ofelia Fernández, acusándola de haber encontrado “un negocio en la política”. Ofelia se defendió a través de un tweet con humor en que escribió: “Jajajaja a mí, al menos, me conocen el nombre y apellido...”.

Malena Pichot se sumó a la polémica y expresó vía Twitter: “El chabón se casó y tuvo un hijo para hacerse conocido y tiene el tupé de hablar de Ofelia, me desmayo”. El periodista Guido Zaffora tuvo la oportunidad de hablar con Pampita y preguntarle qué pensaba de la agresión a Fernández y, por lo que contó, ella ni siquiera lo defendió. “Yo hablé con Pampita, pero me dijo que no se quiere meter en esto, que no tiene nada que decir. Pampita apoyó a Roberto en la política desde un lugar más anónimo”, informó.