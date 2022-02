Beto Casella defendió a Tamara Pettinato de Cinthia Fernández: "Nada que ver"

Beto Casella cruzó a Cinthia Fernández en vivo tras escuchar las fuertes críticas de la panelista a Tamara Pettinato.

Beto Casella saltó a defender a Tamara Pettinato, su panelista en Bendita (El Nueve), luego de escuchar cómo Cinthia Fernández la destrozó al aire en Momento D (El Trece). "Tendrías que tener una gimnasia en contestar estas cosas", replicó el histórico conductor ante las duras palabras de la bailarina, que estaba muy enojada por el ninguneo de Pettinato. Resta saber si la hija del exsaxofonista de Sumo saldrá a responderle a Fernández o si decide bajarle el tono a la polémica.

Fue Tamara Pettinato quien comenzó una batalla mediática recientemente al asegurar que Cinthia Fernández "atrasa", porque lo único que ofrece es mostrar su cuerpo e inclusive, según la panelista, consiguió muchos votos durante las elecciones por el mismo motivo. Fernández aprovechó la visita de Beto Casella al programa de El Trece y se despachó con todo contra Tamara, consultando qué era lo que tenía ella para ofrecer y asegurando que "su apellido mucho orgullo no da".

"Si lo de Tamara con lo de la cola atrasa un poco, lo que acaba de decir Cinthia nos remitió al programa de Polino de los años 90", opinó Beto Casella luego de escuchar las duras palabras de Cinthia Fernández. No conforme con esto, el conductor de Bendita fue lapidario con la panelista: "Meterse en los temas familiares y personales, me parece que no tiene nada que ver".

"Me parece que vos ya tendrías que tener Cinthia querida una gimnasia en contestar estas cosas de la cola que vos la usas muy bien", le recomendó y la elogió Beto Casella a Cinthia Fernández. Cabe recordar que una de las críticas más fuertes de Tamara Pettinato a Fernández fue la campaña política de la panelista, en la que sorprendió con un insólito video bailando en tanga frente al Congreso de la Nación.

La respuesta de Cinthia Fernández a Beto Casella

Después de escuchar la defensa de Beto a su panelista, Cinthia Fernández le respondió también al conductor de Bendita, aunque con mayor tranquilidad. "Por eso le di dos respuestas", comenzó Fernández con su nuevo descargo. Para cerrar el tema, la integrante de Momento D fue lapidaria y remarcó los dos temas con los que cuestionó a Tamara Pettinato: "Una básica como hizo ella con el tema del machirulismo y del culito que es lo fácil para atacarme a mí y por otro lado le di una respuesta inteligente con lo de la Quinta de Olivos".