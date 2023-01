Beto Casella contó lo que nadie sabía sobre Viviana Canosa: "Ojo"

El conductor de Bendita dio un dato que perturbó a Edith Hermida sobre un posible futuro de Viviana Canosa. La fuerte advertencia que hizo Beto Casella sobre la verborrágica presentadora.

Beto Casella analizó el actual perfil público de Viviana Canosa y llegó a la conclusión de que pronto podría convertirse en intendenta de una localidad. El conductor de Bendita provocó diferentes reacciones en sus panelistas con esta noticia, por lo que Edith Hermida se mostró alarmada por su poca coincidencia ideológica con la presentadora.

Uno de los informes del programa que analiza la coyuntura con un humor característico se basó en el final del proyecto de streaming de Canosa y la poca duración del mismo. En su descargo de despedida, la periodista contó que sus obligaciones con La Nación Más, canal donde pronto tendrá su programa, hicieron que deba dejar por el momento su apuesta de redes, pero aseguró que más adelante volverá.

"Dijimos 'hacemos un streaming así nomás, ponemos un micrófono y nos tiramos en zapatillas'. ¡Es un laburo chino! Estamos laburando como bestias: yo mañana me despierto, edito los videos, los titulo, los paso, los subo a las redes. Es todo una locura", comentó Canosa sobre la sorpresa que se llevó al descubrir el esfuerzo que implica un programa por streaming.

Beto Casella analizó el informe una vez terminado y concluyó que Canosa este año aceptaría alguna de las ofertas políticas que le han llegado en el último tiempo, desde su intuición. "Ojo, eh. ¿Por qué no puede ir por La Matanza, como Pinky?", soltó el conductor. "Qué miedo", acotó Hermida.

Las palabras de Franco Casella sobre su relación con su padre

"Hay que aprender a vivir con eso. Soy hijo de Bautista Casella y no puedo cambiarlo. Es una especie de rompecabezas o seguidilla de cosas: soy hijo de alguien a quien le fue muy bien, él es generoso y me quiere dar una mano para que yo pueda tener un futuro", soltó el productor de TV en diálogo con La Nación. Y sumó: "Como haría cualquier padre. Es una suerte. Entiendo que lo puedan pensar, pero el problema es que lo digan desde un lugar de enojo y hay que aprender a lidiar con los haters. Otros, en cambio, me dicen capo, genio o crack y claro que me gusta. Y tampoco me molesta que me digan Betito".

Franco destacó la cercana relación que tiene con Beto y enumeró algunas de sus cualidades como papá: "Mi viejo es el tipo más generoso que existe en el planeta Tierra. Ayuda económicamente a muchas personas y pocos lo saben. Siempre me dio camino libre para hacer lo que tengo ganas, al igual que mi mamá".