Benjamín Vicuña rompió el silencio sobre Eli Sulichin: "Es intenso"

Benjamín Vicuña habló por primera vez sobre su romance con Eli Sulichin: cómo se conocieron y cómo es su relación.

Benjamín Vicuña confirmó su romance con Eli Sulichin, la amiga de su expareja Carolina “Pampita” Ardohain, hace apenas tres meses. Aunque durante todo este tiempo evitó dar declaraciones al respecto para proteger su intimidad, ahora reveló por primera vez cómo fue que se conocieron, cómo es su relación y cuáles son sus planes a futuro con ella.

Cuando salió a la luz esta noticia meses atrás, se dijo que Vicuña y Eli se habían conocido en un evento familiar a través de "Pampita". Al poco tiempo después, se filtraron unas fotos de los dos juntos en Punta del Este, Uruguay, paseando por la playa y tomados de la mano: todo indicaba que su relación se encaminaba a algo serio. Ahora, él mismo confirmó que fue así como se conocieron y, por primera vez, la describió públicamente.

El actor chileno estuvo de visita en Cortá por Lozano, el programa conducido por Vero Lozano, quien logró generar un clima lo suficientemente cómodo como para que Vicuña se abra. “¿Pololeando, nomás?”, le preguntó la periodista. “Estamos pololeando, sí. Estoy contento, estoy feliz…”, expresó Benjamín. Inmediatamente, Lozano le hizo las preguntas que todos querían saber: cómo se conocieron, cómo es su relación y cómo es ella.

“Nos conocimos en el bautismo de mi hijo Benicio (que comparte con su ex “La China” Suárez), que también fue el bautismo de Anita (la hija recién nacida de Pampita con Roberto García Moritán). Hicimos como un 2x1. Ella estaba como amiga de la familia porque su mamá es muy amiga de Caro”, reveló el actor. “¿Y fue amor a primera vista?”, indagó la conductora.

En respuesta, Vicuña aseguró estar muy contento con Eli, quien incluso lo acompañó en su viaje a Mendoza para filmar la nueva serie Papá al Rescate que protagonizará con “Laurita” Fernández. “No sé cómo fue. Fue bonito, es intenso y la verdad que está bueno. ¿Qué te puedo decir? Estamos bien. Es una mujer increíble que banca. Estamos compartiendo esta serie, me acompañó a Mendoza para el estreno. Es una compañera”, cerró.

La confesión de Benjamín Vicuña sobre su miedo a la soledad

Tras su ruptura mediática con "Pampita" en 2015, con quien tuvo cuatro hijos (Bautista, Benicio, Beltrán y “Blanquita”), al poco tiempo después se supo que Vicuña había empezado un romance con “La China”, con quien tuvo otros dos hijos: Amancio y Magnolia. En 2021 confirmaron su separación y, a los pocos meses, se filtró que comenzado una nueva relación con Sulichin.

Recientemente, conversó con Germán Paoloski en el programa No es tan Tarde y reveló que la razón por la que siempre está en pareja es porque le cuesta mucho estar solo, además de que le gusta mucho la vida en familia. “Hay que bancar estar solo, a mí me cuesta estar solo. Es difícil estar solo… Pienso que hay gente que por ahí tiene otra predisposición a la soledad. Hay algunos amigos míos que son hijos únicos y les encanta estar solos, lo disfrutan. A mí me gusta la gente, la familia, la casa llena. Para mí, estar en pareja es una forma de vivir”, reflexionó.