Barassi no se bancó que una participante lo dejara en ridículo: "¿Son boludos?"

Darío Barassi se confió demás con una participante y protagonizó un momento desopilante en 100 Argentinos Dicen.

Darío Barassi volvió a tener un momento televisivo desopilante en 100 Argentinos Dicen. Una participante le jugó una broma y se volvió loco en la pantalla de El Trece.

El conductor presentó a las dos familias que iban a disputar el juego, pero se centró en una sola por el comentario de una participante. Barassi se mostró sorprendido porque tenía sus manos en la panza y le preguntó qué le pasaba.

"¿Qué haces con las manitos así? ¿Estás embarazada?", preguntó curioso. Frente a la risa de todos, Candi, la participante en cuestión, le contestó que sí y motivó la alegría del conductor, quien no se veía venir que era una clara broma.

"¿En serio boluda? ¡Te felicito!", lanzó casi emocionado por la noticia, ya que recientemente confirmó que va a ser padre por segunda vez. De todas maneras, preveía que algo raro había en el ambiente.

"¿Pero es verdad o mentira?", dijo misteriosamente. "Verdad", le contestaron todos. "Ah porque no tenés nada de panza, por eso", añadió quien ya estaba metido de lleno en el chiste de la participante.

"¿Me están boludeando?", dijo, mientras que toda la familia finalizó el momento de la broma y le dijeron la verdad. "¿Son boludos?", expresó enloquecido el conductor. "Sí, también", respondieron entre risas.

Segundos más tarde, intercambió un divertido diálogo con la producción del programa. "Si, como que lo sostuve pero no sabía que hacer. A mi el tema de los embarazos me pueden. Andá, embarazate y vení", señaló de manera graciosa, cuando luego se dispuso a hablar con la otra familia y continuar el juego.

Darío Barassi tuvo su momento de furia y advirtió a El Trece

Darío Barassi sumó un nuevo episodio a los habituales cruces que mantiene con los participantes de 100 Argentinos Dicen. El conductor se enojó por la negativa de una concursante a mostrar su habilidad para el baile y la culpó de un posible levantamiento del ciclo por baja en el rating.

El momento se dio cuando Barassi se interesó en la vida de Guada, una participante del programa que se gana la vida como bailarina y que trabajó en un video junto a Jimena Barón. Al escuchar este dato, el humorista le pidió que baile frente a las cámaras de El Trece, pero la concursante no se animó. Luego de insistir, se dio por vencido y la culpó de una hipotética baja del rating.

"Chicos es el peor momento televisivo que generé en mi vida. Después un TikTok las pelotas, a partir de ahora me caes pésimo. Era un momento espectacular, mediamos bien, la gente empezaba a poner en Twitter 'no sabes lo que está pasando en lo de Barassi', la gente venía a ver lo que pasaba acá, era una garcha pero se quedaba. Por culpa tuya me van a levantar", lanzó Barassi.