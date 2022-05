Darío Barassi adelantó el nombre de su segunda hija: "Le gusta a mi mujer"

El conductor de 100 argentinos dicen tendrá una segunda hija y ya adelantó en Socios del Espectáculo el nombre que le pondrán.

Darío Barassi confirmó que será padre por segunda vez y sus fanáticos explotaron de alegría. Recién comienzan a saberse los primeros detalles de esta nueva etapa para el conductor de 100 argentinos dicen pero ya reveló un dato muy importante: el nombre de la flamante hija.

Si bien Barassi explicó que el nombre de la nena todavía “es una disputa" con su esposa Lucía Gómez Centurión, también dejó en claro quien ganó el debate. "Yo siempre quise Pilar para una hija. Pero mi apellido paterno es Pacheco y Pilar Pacheco parezco la ruta 8 y entiendo el debate. Es un ramal que me gusta igual. Soy Darío Pacheco en el documento, no es un apellido compuesto”, expresó el actor, en Socios del Espectáculo.

Pero rápidamente aclaró que la decisión pasa más por otro lado: “El que le gusta a mi mujer y es el que va a quedar es Inés. Me encanta el nombre Inés y me parece que va”, cerró el actor.

El calvario personal de Darío Barassi en El Trece

Barassi señaló que a partir de su gran éxito en el programa del Grupo Clarín empezó a tener demasiado reconocimiento. Por lo tanto, cada vez tiene menos intimidad. "Hubo un movimiento en lo que es mi exposición. Estoy como un poco defensor de lo poco que me queda de intimidad y de privacidad", sostuvo.

Preocupado por la exposición que tiene, el conductor filtró la charla que mantuvo con su pareja acerca de este asunto. "Me pongo medio denso y le digo a mi esposa: 'Bueno, gorda, pará... guardemos esto un ratito para sentirlo propio'", precisó.

Luego, una panelista del programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich lo interrumpió y le preguntó sobre el embarazo de su esposa: "¿Son miedosos en general?". Barassi reflexionó y contestó: "Estamos de veintipico de semanas. Soy un poco temeroso de los embarazos, que se interrumpa, que pasen esas cosas me genera como... es algo delicado en mi familia". Y reconoció: "La paternidad me tiene atravesado".

Por qué Barassi se cambió el apellido

Darío Barassi reveló que su apellido paterno es Pacheco. ¿Por qué hizo el cambio? "Cuando entré en AM (Telefe), estábamos abriendo un estudio de abogados y mi hermano me sugirió que use el otro apellido", manifestó el conductor, quien dio a entender que la idea era que su trabajo de la TV no interfiriera en el negocio familiar.

Qué le molesta a la esposa de Darío Barassi de su programa en El Trece

En diálogo con TN, el conductor dejó en claro que su esposa le comentó qué es lo que no le gusta de su trabajo en 100 argentinos dicen: "Tiene una mirada distinta. Mi mujer odia a 'Barassi'". Y luego, resaltó que 'Darío' es la persona que se desenvuelve en la intimidad de la familia; mientras que "'Barassi' es el que bromea y aparece en TV: "En mi casa 'Barassi' queda afuera. Cuando llego es 'Che, ¿pagaste le gas?, cocinate un arroz...'", explicó.

Asimismo, y consultado acerca de si la fama se le subió a la cabeza con el éxito en el programa de El Trece, el sanjuanino lo negó y justificó que su esposa e hija lo mantienen en eje: "Mi mujer y mi hija son fundamentales, porque me conectan con otra cosa". Y advirtió: "Mi mujer le habla a Darío, no a Barassi. A veces me pasa con amigos o familiares que le hablan al personaje. Ella nunca lo hizo, y eso me encanta. También soy muy de conservar amigos de toda la vida, gente que entiende lo que me pasa".