Bake Off: como Claudia Fontán, una participante presentó al jurado una tarta que se cayó al piso

El mal momento que vivió una participante hizo que los televidentes recuerden a Claudia "La Gunda" Fontán y su famoso episodio en el que juntó comida del piso y se la llevó al jurado.

En el tercer programa de la nueva temporada de Bake Off Argentina, los catorce participantes dieron otra muestra de sus aptitudes. Sin embargo, los errores están a la orden del día, y el mal momento que vivió una participante hizo que los televidentes recuerden a Claudia "La Gunda" Fontán y su famoso episodio en el que juntó comida del piso y se la llevó al jurado.

En esta ocasión, la protagonista fue Kalia Manzur, una profesora de 52 años, que estaba contenta con lo que había preparado, aunque le causaban dudas si tenía la temperatura adecuada. Se lo comentó a Pamela Villar cuando se acercó a su estación y la jurado le aconsejó que las lleve al frío. “Me da cosa resbalarme, ¿cuanto falta?”, preguntó algo nerviosa. “Te quedan dos minutos. Lleválas ya al frío y aguantálas ahí. En la cuenta regresiva la sacás”, la aconsejó.

La cámara continuó con su recorrida, pero la palabra de Kalia volvió a llamar la atención. “Se me cayó uno”. En el backstage, explicó lo que había pasado. “Cuando abro la puerta se me cae una tarta. Quiero llorar, me quiero matar. ¿Por qué la traje al abatidor”, se lamentó la participante, que recibió el abrazo de Villar a modo de consuelo. Al advertir que no tenía una preparación extra, la jurado le aconsejó usar lo que había recogido del piso. “Presentá algo”, fue la orden.

Cuando escuchó su turno, Kalia se acercó con siete tartas en una tabla y una octava que acercó su compañero Emiliano. “¿La rompiste a propósito?”, preguntó Betular con picardía. “No, se me cayó”, reconoció la participante, nerviosa y conmovida por lo que estaba pasando: “¿Por esto estás llorando?”, preguntó el pastelero sabiendo de antemano la respuesta. “Me gusta tratar de hacer todo lo mejor posible”; explicó la profesora, todavía compungida por el accidente con su tarta. “Te quiero abrazar, pero no puedo”, la consoló Paula Chaves, mostrando empatía con la situación.

Luego la participante explicó su preparación: “Una chantilly con una ralladurita de naranja: una tiene nueces picadas y la otra nueces más grandes”, señaló mientras el jurado degustaba las tartas. “La decoración es muy vos, este glamour es tuyo”, dijo Betular apuntando a los brillos que presentaba la masa. “Nada invade, todo está con armonía. Lamento que se te haya caido, pero te pasó y a lo Massimo Bottura presentaste tu tarta igualmente”, elogió Villar citando al prestigioso chef italiano. “Súper valiente y la pastelería es eso: es acción, es resolver a último momento. Es un buen trabajo”, finalizó Irigoyen.

Mientras sucedía esto al aire, las redes activaron los recuerdos hacia lo ocurrido con Claudia Fontán en las instancias finales de la segunda edición de Masterchef Celebrity. La actriz había recogido del piso la preparación de un toffee en base a gelatina, lo incorporó a su plato y lo presentó ante el jurado. A diferencia de lo que ocurrió con Kalia, la Gunda negó haber levantado comida del piso, aún cuando Betular se lo preguntó en varias oportunidades. Finalmente, Fontán fue sancionada por la producción y tuvo que participar en todas las galas de eliminación, hasta que por su desempeño tuvo que dejar el certamen.