Baby Etchecopar anticipó el próximo movimiento de Milei y Karina: "Se van a...".

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar anticipó qué es lo que harán el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo. Qué dijo en Basta Baby, el programa que conduce en A24.

"Dejen de joder en este gobierno y apúrense. Son dos años. Porque lo que van a esperar ustedes, y yo ya la vi en la fórmula Milei - Milei, se van a cagar en Santilli, en Ritondo, en todos. Los van a usar y los van a tirar", expresó Baby Etchecopar el miércoles por la noche.

Luego, agregó: "Y ellos tienen el círculo chiquito. Los tres con el país, imagínense estos tres si agarran el país en sus manos con los poderes absolutos".

Las críticas de Baby Etchecopar al gobierno por la crisis

"En este momento en Argentina la crisis no es económica", opinó el conductor televisivo y radial, quien continuó: "Es una vergüenza que en el país de la comida la gente tenga hambre, hijos de puta. Es una vergüenza que no hayan legislado leyes para promover la industria. Porque son inútiles, boludo. Es tarde para dar clases de economía, porque no se puede hablar de economía en un país que no hay plata".

Baby Etchecopar volvió a apuntar sin filtros contra Milei y Karina

Por último, el periodista concluyó: "Empiecen por legislar y abrir el mercado. Dejen de meterle el dedo en el culo al kiosquero, a la pyme, al tipo que está laburando. Dejen de pelotudear. A mí me importa un carajo las piernas de las vedette que entraron ahora. Es la primera vez que a algunas las veo vestidas, para mí siempre en pelotas".