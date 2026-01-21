Suspenden la Ley de Bosques: peligra el sustento de 40 mil familias de Chaco

La Federación Económica del Chaco (FECHACO) alzó la voz ante lo que consideran un retroceso crítico para el desarrollo provincial. Tras la reciente resolución del Superior Tribunal de Justicia que suspende de manera preventiva la vigencia de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), el sector privado denunció un escenario de "incertidumbre permanente" que bloquea el potencial exportador de la región.

La suspensión de la Ley 26.331 fue un baldazo de agua fría para la forestoindustria. Según FECHACO, esta medida judicial vuelve a dejar a la actividad forestal "sin reglas claras", justo cuando el sector comenzaba a proyectar un crecimiento sostenido luego de la actualización del OTBN lograda en 2024, en adhesión a estándares ambientales de la Unión Europea (UE), garantizando trazabilidad, sustentabilidad y protección ambiental para la industria forestal.

En diciembre pasado, el Gobierno nacional presentó el informe final del Consejo de Mayo y una de las reformas que convirtió en proyecto de ley es "el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país". Con esta iniciativa, el presidente Javier Milei impulsó modificaciones en esta ley orientada a simplificar los requisitos de autorización para el desmonte.

Gustavo Ferrer, integrante de la Comisión de Industria de la entidad, fue tajante sobre las consecuencias: "No podemos funcionar en un contexto de incertidumbre permanente", advirtió. Frente al panorama preocupante, recordó que la provincia esperó 15 años para contar con una normativa actualizada y avalada por la Nación, pero esta cautelar devuelve la planificación del sector a "foja cero".

"La provincia entra otra vez en una parálisis que castiga directamente al empleo y a la producción", señalaron desde la institución al medio Diario Chaco. Desde el sector empresario subrayaron que los proyectos industriales buscan posicionar a la provincia al mismo nivel competitivo que Corrientes y Misiones. Sin embargo, advierten que, sin seguridad jurídica, las inversiones necesarias para dar ese salto se mantendrán congeladas.

FECHACO instó a las autoridades y a los actores involucrados a avanzar de manera urgente en la normalización del marco normativo. El objetivo, aseguran, es lograr un consenso sólido que permita un equilibrio real entre la explotación productiva y el desarrollo sustentable, garantizando que el Chaco no pierda su lugar en el mapa de la producción nacional.

Emergencia en el Chaco: el impacto social y económico detrás del freno a la Ley de Bosques

La preocupación de la Federación trasciende lo administrativo y se asienta en el impacto directo sobre el tejido social del territorio chaqueño. La cadena forestal no es solo una cifra, sino que representa el sustento de más de 40 mil personas que dependen, de forma directa o indirecta, de la vitalidad de este sector. La paralización de las leyes de ordenamiento territorial pone en jaque la estabilidad laboral de miles de familias que hoy ven amenazado su principal medio de vida ante la falta de un marco legal claro.

En términos de comercio exterior, la forestoindustria se consolida como el tercer pilar exportador de la provincia. Su rol es fundamental no solo para el Chaco, sino para el país, al ser una fuente genuina de ingreso de divisas en un contexto económico crítico que demanda liquidez externa. La entidad advierte que frenar esta maquinaria es, en la práctica, ceder terreno frente a otras provincias competidoras y debilitar la posición económica estratégica que el Chaco ha construido en los mercados internacionales.

Finalmente, el impacto se siente con especial rigor en las zonas más vulnerables de la geografía provincial. En regiones como El Impenetrable, la actividad forestal cumple un rol de soberanía territorial y desarrollo local que ninguna otra industria logró suplantar. Allí, el sector es el motor que dinamiza la economía regional y genera empleo genuino.