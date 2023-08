Baby Etchecopar le consultó a Milei sobre su hermana y contestó lo que todos imaginaban

Baby Etchecopar le planteó a Javier Milei una pregunta que se viralizó sobre su relación con su hermana Karina. Milei aprovechó para recordar que va a recortar el Estado y cerrar ministerios.

Baby Etchecopar tuvo un mano a mano con el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, y el primer comentario que le hizo fue alusivo al supuesto enamoramiento de su hermana, Karina, a quien llama “la jefa” y recientemente dijo que es “un ser que no tiene maldad”. El dirigente liberal le esquivó al conductor y aprovechó para recordar que va a recortar el Estado y cerrar ministerios.

“Una periodista dijo que vos estabas enamorado de tu hermana, yo lo escuché y dije 'hasta ahí no'”, disparó Baby para disimular la pregunta que le quería hacer a Milei. Este fue el primer tópico que le planteó cuando se sentaron en la mesa de A24.

Ante esta pregunta, Milei se desvió del tema, como muchos imaginaban, y explicó su “posición desde el liberalismo”. Detalló que consiste en “el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad”

“Dada esta definición vamos a lo que vos estás planteando, la realidad es que tu opinión sobre mi persona es tu propiedad, y como tal yo no me puedo meter en tu propiedad. Pero cuál es el problema acá, que la persona no se hace cargo de lo que está diciendo porque básicamente esa persona está financiada con la plata de los impuestos, vía la pauta”, disparó Milei contra Julia Mengolini, la periodista que hizo el planteo original.

Baby apuró a Milei con lo que todos querían saber: "¿Estás enamorado de tu hermana?"

Luego, aprovechó y recordó su plan de gobierno que incluye el recorte de ministerios sensibles como el de Salud y Educación a lo que, recientemente, se suma el plan para desfinanciar el CONICET.

Milei prometió eliminar el ministerio de Ciencia y Tecnología junto con el CONICET

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, volvió a referirse a los importantes recortes que pretende realizar en su gobierno a partir del próximo 10 de diciembre, si es el más votado en las elecciones generales de octubre. En esta ocasión, al ser consultado sobre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y los investigadores/as científicos de la Argentina que integran el CONICET, lanzó: "Eso que quede en manos del sector privado. Que se ganen la plata sirviendo al prójimo, como lo hace la gente de bien".

A su vez, preguntó qué tipo de productividad tenía o había generado el organismo dedicado a la promoción de ciencia y tecnología en todo el país y ante la respuesta del periodista, destacando el desarrollo y las diversas investigaciones, el economista sentenció: "No se nota".

En su programa de gobierno, Milei adelantó que solo existirán ocho ministerios en su plan de desarticular al Estado, a quien acusa de ser "la principal causa de empobrecimiento de los argentinos". Por eso, planteará una reforma estatal donde queden siete ministerios y creará un octavo: Economía, Justicia, Interior, Seguridad, Defensa, Relaciones Exteriores, Infraestructural y Capital Humano. Si esto es así, desaparecerían: Salud, Educación, Trabajo, Desarrollo Social, Hábitat, Ciencia y Tecnología, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Cultura, Géneros y Diversidad, Transporte y Turismo y Deportes.