Baby Etchecopar abandonó el estudio e increpó a Fer Dente por América TV: "Pendejo"

Baby Etchecopar no anduvo con vueltas y, en medio de su programa en A24, irrumpió los estudios de América TV para increpar a Fernando Dente. El video del tenso momento ocurrido en vivo.

Baby Etchecopar manifestó en varias oportunidades que no está de acuerdo con la dinámica del programa de Fernando Dente en América TV, pero lo que pasó en la última emisión sorprendió a todos. El periodista de 70 años se cansó, salió de su programa de A24 para irse al estudio de Noche Al Dente y le dijo de todo. "Le dije mil veces a este pendejo", lanzó.

En el mundo de la televisión hay rispideces incontrolables no solo por parte de directivos, sino también del equipo de producción y la gente que sale al aire, como conductores y panelistas. El ejemplo claro es lo que ocurrió entre Baby Etchecopar y Fernando Dente en la noche del miércoles 19 de julio.

Tiempo atrás, el experimentado conductor dijo que no le gustaba los ruidos que se escuchaban desde el estudio de Dente, quien está al frente de un late night show que no solo se caracteriza por las entrevistas sino también por música en vivo. "Le dije mil veces a este pendejo que no haga ruido cuando estoy laburando. Ahora voy a ir... ¿Escuchan? Yo no me puedo concentrar. Les dije mil veces que bajen el volumen", avisó.

Ni bien expresó este comentario, se retiró de su estudio y caminó hacia el de Noche Al Dente (América TV) mientras las cámaras lo seguían. En ese momento, El Polaco era el invitado del joven conductor de 33 años. "¿Quién es el productor? Bajá, no me rompás las pelotas", lanzó a uno de los que trabaja detrás de cámara. Cuando Fernando Dente lo vio ingresar a su set de grabación, lo abrazó y le dijo: "¡Maestro! ¡Cómo te adoro!". Lejos de apaciguar las cosas, Baby Etchecopar le contestó: "Te hacés el boludo, no puedo hablar, me hacés un ruido bárbaro. Bajá, bajá, estoy al lado laburando".

La interna en América TV continúa: Marcela Tinayre se sacó de nuevo contra Fernando Dente

Marcela Tinayre hizo honor a su icónica frase "con la peor de las ondas" y apuntó una vez más contra Fernando Dente en Polémica en el bar. La conductora de televisión cuestionó la profesionalidad del joven artista por una falta de éste en la última emisión de su programa, Noche al Dente, en América TV.

La madre de Juana Viale se convirtió en la primera mujer en conducir Polémica en el bar en el pasado mayo, cuando el ciclo fundado por Gerardo Sofovich en 1962 estrenó una nueva temporada. A pesar de la buena onda con la que Tinayre les dio la bienvenida al público en el primer programa, con el correr de las emisiones su carácter fuerte se empezó a notar y ha hecho varios reclamos al aire.

Fernando Dente conduce un late night de entrevistas a figuras del espectáculo con secciones de humor y música en las noches de América TV, justo antes de Polémica en el bar. La adyacencia de estos programas generó una disputa, ya que Tinayre se enojó con el músico porque le entregó el aire tarde por segunda vez. "Me cambié en al auto. Vengo de Rosario. Gracias Dente, me diste 15 minutos más, porque venía tarde", soltó a modo de chicana la hija del director de cine Daniel Tinayre. Minutos más tarde, en alusión a la efemérides del día, Marcela lanzó: "Yo ya pensé 'hoy es el Día del Arquero' y Dente me iba a entregar el Día del Arquero".

Esta realidad se dio días después de que la exconductora de Las Rubias haya despotricado en contra de Dente por su falta de puntualidad. "Mi reloj me dice que estamos algo tarde, ¿no?", señaló con una risa pícara y burlona la presentadora de TV al inicio de una emisión de Polémica en el Bar.