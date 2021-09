Así reaccionó Luciano Castro al ver a Sabrina Rojas con nuevo novio

Sabrina Rojas habló sobre su presente con el Tucu López y reveló cómo es su vínculo con Luciano Castro tras su nueva relación.

Sabrina Rojas se expresó en una reciente entrevista sobre su presente amoroso, después de la viralización de imágenes donde se la vio mientras se besaba con el Tucu López. La actriz dio a conocer cómo cambió su vínculo con Luciano Castro después de que se diera a conocer de forma abrupta su acercamiento a López. Por otro lado, reveló que disfruta de su vida y que preferiría no tener que rendir cuentas a los medios.

“Mi vida marcha en calma, en paz, disfrutando y trabajando. Bien. No sé qué decir sobre las fotos que se viralizaron. Uno trata de pasarla bien y otros piden títulos y poner rótulos a las cosas. Sí, las vi, las vi... Pero no sé qué decir. Una trata de pasarla bien y otros piden títulos, nombres, rótulos. Estamos disfrutando la vida”, expresó la modelo en diálogo con el notero de Intrusos.

De esa manera, la ex de Luciano Castro dejó en claro no le gusta que la prensa se entrometa en su vida y aseguró que trata de aprovechar este momento de su vida al máximo, a pesar de la excesiva exposición que tiene su presente amoroso. “También uno dice, si te gusta, ‘no salgas a almorzar afuera’. Pero también uno tiene derecho a vivir la vida. Es así. Uno la pasa bien. No sabés en la vida cuánto va a durar, qué va a pasar, por eso a veces uno se incomoda en hablar”, continuó la celebridad.

“Esas son cosas que quedan para nosotros. Entre nosotros hay mucho diálogo, mucho amor y esta todo re bien. Ya empezamos con los ensayos, dentro de poco estrenamos con Desnudos, está todo en armonía”, siguió Rojas en referencia a la reacción de Castro ante su noviazgo y cerró: “Somos dos personas separadas que no nos debemos nada, que tenemos las cosas en claro. Y por eso yo también me puedo permitir vivir mi presente con esta liviandad, porque no tengo nada ni a nadie a quien rendirle cuentas porque nadie me las pide, y así tiene que ser. Hoy la separación es definitiva, pero seguimos siendo familia, siempre”.

La palabra de Luciano Castro tras su separación de Sabrina Rojas

El periodista Adrián Pallares habló con Luciano Castro hace unos días y reveló cómo atraviesa estos días el actor. “Luciano actualmente está grabando la tira de Telefe, está trabajando mucho. Me dijo un par de cosas que me sorprendieron, entre ellas, que se alegraba de tener trabajo, más allá de lo económico, porque ‘el año pasado estábamos en la cocina viéndonos las caras’. Con lo cual, evidentemente, todo el período de pandemia afectó a la pareja, como en muchos otros casos”, comenzó el conductor.

“Estoy con proyectos para el año que viene. ‘Cruzá los dedos por mí’, me dijo, porque está esperanzado en que el año que viene haya también trabajo y bueno. Él desde hace años que tiene protagónicos. Labura y son de esos que tienen muchos éxitos en sus espaldas, muy taquillero”, cerró.