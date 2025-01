Arde Telefe: Mauro Szeta trabajará para la competencia, ¿a qué canal de aire se va?

Mauro Szeta se va de Telefe para trabajar en el canal competencia.

Mauro Szeta anunció su adiós a Telefe. El periodista deja la señal "de las pelotitas" tras varias temporadas como referencia en el periodismo de investigación. Ante esta situación, muchas personas se preguntaron dónde trabajará a partir del mes de marzo y se sorprendieron con la respuesta. Será una de las figuras de la competencia directa.

Según informó Ángel de Brito en Bondi, Mauro Szeta trabajará en América TV. Esto ocurrirá cuando finalice el mes de febrero. Así las cosas, el tercer mes del año tendrá uno de los traspasos más importantes de la televisión abierta. Sin dudas, este periodista es uno de los más prestigiosos en su rubro y le dará un salto de calidad a la señal del ex "Canal 2".

Chau Mauro Szeta: los motivos por los que el periodista se va de Telefe

Mauro Szeta es uno de los periodistas más reconocidos de la televisión argentina por su labor en el área de policiales, donde la desempeña en Telefe desde el 2017. En las últimas horas, su nombre resonó en el ambiente tras haberse confirmado una noticia inesperada que causó gran impacto en el ambiente de los medios.

La televisión tiene a muchas figuras que trascendieron en sus respectivos roles, como conductor, panelista, productor, entre otros. En el caso de Mauro Szeta, siempre se desempeñó como columnista en el área de policiales y trabajó en distintas señales, como Telefe, El Trece, C5N y El Nueve.

El periodista de 51 años viene de estar en tendencia en las redes sociales por una noticia repentina que se confirmó durante la jornada del viernes 31 de enero. Después de ocho años, pegó el portazo de Telefe tras formar parte del ciclo Cortá por Lozano conducido por Vero Lozano, motivo por el cual hubo sorpresa en el mundo de la televisión.

De acuerdo a la información que reveló Ángel De Brito, Mauro ya tiene todo arreglado con otro canal. "Ya habló con sus compañeros, con Paoloski, con Vero. Ellos ya estaban al tanto, no es que los tomó de sorpresa. Desembarca en la pantalla de América TV y va a debutar el 5 de marzo con Sergio Lapegüe en el programa de la mañana. Va a estar a cargo de policiales, lo que a él le gusta hacer", indicó el conductor de LAM. "Le hicieron una oferta mejor. Telefe no la pudo igualar. Y como dicen los contratos, si el canal que te tiene contratado no te puede igualar o mejorar la oferta, tenés derecho a irte", añadió.